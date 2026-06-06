مفترحات وأولويات.. محافظ الوادي الجديد تلتقي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ

التقت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن دائرتي المحافظة، وذلك في إطار اللقاءات الدورية الهادفة إلى تعزيز التنسيق والتشاور المشترك، ودعم مسارات العمل التنموي والخدمي بما يواكب تطلعات المواطنين ويلبي احتياجاتهم بمختلف المراكز.

وتناول اللقاء، مناقشة عدد من المقترحات والمطالب العامة التي تقدم بها النواب والتي تمس احتياجات المواطنين و أولويات الاهتمامات، إلى جانب التأكيد على أهمية مواصلة العمل وفق رؤية تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين جودتها.

وأكدت المحافظ أهمية استمرار قنوات التواصل وتكامل الجهود وتوحيدها بما يسهم في دعم خطط العمل ، وتعزيز القدرة على التعامل مع التحديات المختلفة بما يحقق الصالح العام والمزيد من التنمية والاستقرار خلال الفترة المقبلة.