وزير المالية ينفي زيادة رسوم مغادرة البلاد

خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المنعقد اليوم 8 يونيو 2026، برئاسة النائب الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، لمناقشة مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة الخاصة بحزمة التسهيلات الضريبية ، وأثناء مناقشة مشروع قانون تعديل قانون فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة أكد كل من رئيس اللجنة ووزير المالية على عدم صحة فرض رسوم إضافية عند مغادرة البلاد.

حيث أشار أحمد كجوك، وزير المالية، إلى أن رسم مغادرة البلاد هو 100 جنيه وهذا الرسم موجود في القانون القائم ولم يتم تعديله، مضيفاً أن التعديل الوارد في مشروع القانون تضمن إلغاء تخفيض هذا الرسم الذي كان مقرراً بقيمة 50 جنيها لسائحي بعض المحافظات دون البعض الأخر، نظراً لعدم دستوريته وعدم منطقيته وعدم إمكانية تطبيقه من الناحية العملية.

من جانبه أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، على أن رسم مغادرة البلاد لم يتم تعديله نافياً ما أشيع حول فرض رسوم إضافية عند مغادرة البلاد، مؤكداً أن الرسم الموجود في القانون القائم هو 100 جنيه ولم يتم زيادته، مضيفاً أن التعديلات المطروحة من الحكومة على القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤ بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة تستهدف، بصفة أساسية، تبسيط إجراءات التحصيل عن طريق توحيد المعاملات المالية المرتبطة بحركة السفر، دون تقرير أي رسوم إضافية.