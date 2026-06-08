قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مسؤول في حزب الله يفجّر مفاجأة: تصريحات ترامب بشأن تواصلنا معه غير صحيحة
5 مدربين سوبر.. من الأقرب لقيادة الأهلي خلال الفترة القادمة| أسماء مفاجآة
السعر انخفض بالأسواق.. اعرف البيض الأحمر والأبيض والبلدي بكام؟
وزير الصحة: المنصة الوطنية للسياحة العلاجية توفر خدمات بتكلفة أقل 50%
انخفاض جديد في سعر كرتونة البيض البلدي وتراجع أكثر من 14 سلعة غذائية اليوم
العواصف والملاعب.. مطبات مبكرة تواجه منتخبات كأس العالم 2026
وكالة تسنيم: إلغاء جميع الرحلات الجوية الداخلية في إيران حتى إشعار آخر
نعينع ينفي إيقافه عن العمل بالإذاعة.. ويؤكد: الأخبار المتداولة غير صحيحة
مسؤول إسرائيلي: ننسق مع واشنطن لفصل جبهة إيران عن لبنان
القبض على المتهمين بالتعدى على سائق توك توك بالضرب في بني سويف
مباحث الدقهلية تكشف ملابسات محاولة طالب ثانوي دخول لجنة بالإعدادية
مونديال 2026.. كل ما تريد معرفته عن منتخب السعودية والقيمة التسويقية لـ"الأخضر"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

وزير المالية ينفي زيادة رسوم مغادرة البلاد

مجلس النواب
مجلس النواب
ماجدة بدوى

خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المنعقد اليوم 8 يونيو 2026، برئاسة النائب الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، لمناقشة مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة الخاصة بحزمة التسهيلات الضريبية ، وأثناء مناقشة مشروع قانون تعديل قانون فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة أكد كل من رئيس اللجنة ووزير المالية على عدم صحة فرض رسوم إضافية عند مغادرة البلاد.

حيث أشار أحمد كجوك، وزير المالية، إلى أن رسم مغادرة البلاد هو 100 جنيه وهذا الرسم موجود في القانون القائم ولم يتم تعديله، مضيفاً أن التعديل الوارد في مشروع القانون تضمن إلغاء تخفيض هذا الرسم الذي كان مقرراً بقيمة 50 جنيها لسائحي بعض المحافظات دون البعض الأخر، نظراً لعدم دستوريته وعدم منطقيته وعدم إمكانية تطبيقه من الناحية العملية.

من جانبه أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، على أن رسم مغادرة البلاد لم يتم تعديله نافياً ما أشيع حول فرض رسوم إضافية عند مغادرة البلاد، مؤكداً أن الرسم الموجود في القانون القائم هو 100 جنيه ولم يتم زيادته، مضيفاً أن التعديلات المطروحة من الحكومة على القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤ بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة تستهدف، بصفة أساسية، تبسيط إجراءات التحصيل عن طريق توحيد المعاملات المالية المرتبطة بحركة السفر، دون تقرير أي رسوم إضافية.

اجتماع لجنة الخطة الموازنة بمجلس النواب وزير المالية المستشار محمد عبدالعليم كفافي رسوم إضافية مغادرة البلاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

أسعار البنزين والسولار اليوم الإثنين

الأهلي والزمالك

صفقة مفاجأة.. لاعب الزمالك يقترب من الانتقال إلى الأهلي

الدواجن

تغيرات مفاجئة في أسعار الفراخ بالأسواق اليوم.. الكيلو بكام؟

الذهب

تشتري ولا تبيع.. نصائح مهمة من شعبة الذهب للمواطنين بعد هبوط الأسعار

الذهب

وصل لأدنى مستوى.. مفاجأة بسعر الذهب عيار 21

سكن لكل المصريين 9

شقق جاهزة للتسليم.. موعد طرح «سكن لكل المصريين 9» ونظام التقسيط حتى 20 عامًا

البيض

لأول مرة منذ سنوات.. أسعار البيض بأقل من 70 جنيها ومفاجأة في ثمن البلدي

الدواجن

الفراخ نزلت 26 جنيها.. سعر الدواجن والبيض اليوم

ترشيحاتنا

نيويورك تايمز: أوروبا تراقب تعافيها الاقتصادي يتلاشى تدريجيا مع استمرار الحرب الإيرانية

نيويورك تايمز: أوروبا تراقب تلاشي تعافيها الاقتصادي مع استمرار الحرب الإيرانية

نتنياهو وترامب

سيناتور أمريكي: نتنياهو أهان ترامب بالرد على الهجوم الإيراني

بريطانيا وفرنسا وألمانيا يجددون تأكيد دعم أوكرانيا ويبحثون خطوات تحقيق سلام

بريطانيا وفرنسا وألمانيا يجددون دعمهم لأوكرانيا ويبحثون خطوات تحقيق السلام

بالصور

لا شكاوي من امتحانات الشهادة الإعدادية في يومها الرابع بالشرقية

تعليم الشرقية
تعليم الشرقية
تعليم الشرقية

رئيس المنطقة الشرقية الأزهرية يتابع سير امتحانات الشهادة الثانوية بمقر لجنة معهد النحال الابتدائي

ازهر الشرقية
ازهر الشرقية
ازهر الشرقية

فيديو

مجتبي خامنئي

اختفاء غامض وملصقات ساخرة.. مكافأة 5 دولارات للعثور على مجتبى خامنئي

موعد تصوير «ولاد رزق 4» وآخر تطورات «السلم والثعبان 3»

رسميًا.. موعد تصوير ولاد رزق 4 وآخر تطورات السلم والثعبان 3

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إما القاهرة أو الفوضى!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: ميثاق الأثر في فلسفة الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الـ AI ينافس شاكيرا عالميا

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

المزيد