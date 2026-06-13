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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2026 للموظفين وقيمة الزيادة

صرف مرتبات شهر يونيو 2026
صرف مرتبات شهر يونيو 2026
خالد يوسف

ارتفعت معدلات بحث عدد كبير من المواطنين حول موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2026 الجارى، بعد قرار وزارة المالية الجديد بتبكيرها رسمياً، حيث يتساءل العديد من المواطنين العاملين في الجهاز الإداري بالدولة، عن موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2026.

موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2026

من المقرر أن تكون مرتبات شهر يونيو 2026 الجارى متاحة من خلال ماكينات الصرف الآلى «ATM» فى موعدها المحدد بعد تبكير صرفها وفقاً لوزارة المالية.

ووفقا لـ أحمد كجوك، وزير المالية، من المقرر بدء صرف مرتبات شهر يونيو 2026 يوم 18 من الشهر ذاته بدلاً من يوم 24، وذلك للتيسير على العاملين بالدولة، لافتًا إلى أننا نسعى للتسهيل على المواطنين، وتعزيز قدرتهم على تلبية الاحتياجات الأساسية.

وناشدت وزارة المالية العاملين بعدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، مشيرة إلى أن المرتبات ستكون متاحة للصرف في أي وقت اعتبارًا من تاريخ الإتاحة المحدد لكل جهة.

أماكن صرف مرتبات شهر يونيو 2026

يمكن للعاملون بالدولة صرف مرتبات شهر يونيو 2026 الجارى بدءً من يوم 18 يونيو 2026 من خلال الأماكن الآتية:

- صرف مرتبات شهر يونيو 2026 الجارى من خلال فروع البنوك.

- فيما تصرف مرتبات شهر يونيو 2026 عبر فروع البريد المصرى المنتشرة على مستوى الجمهور.

- كما تصرف مرتبات شهر يونيو 2026 عبر ماكينات الصرف الآلى «ATM».

موعد زيادة المرتبات 2026ورفع الحد الأدنى للأجور الجديد

أكدت الحكومة في وقت سابق أن زيادة الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه سيتم تطبيقها رسميًا اعتبارًا من 1 يوليو 2026، بالتزامن مع بدء العمل بالموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2026- 2027.

وأعلن رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولى، أعلن في مؤتمر صحفي، عن رفع الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه ليصل إلى 8 آلاف جنيه شهريا بدءًا من يوليو المقبل، مع إقرار زيادات استثنائية للمعلمين والكوادر الطبية، وذلك ضمن حزمة قرارات اتخذتها الحكومة فى اجتماعها الأسبوعي.

ومن المقرر أن تُطبق هذه الزيادات اعتبارًا من مرتبات شهر يوليو المقبل، ضمن حزمة اجتماعية أقرتها الدولة بهدف تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين ورفع مستوى دخولهم، لتعزيز قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية وتحسين مستوى معيشتهم.

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