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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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هل تُصرف مرتبات يونيو 2026 بالزيادة الجديدة؟.. قرار رسمي

موعد صرف مرتبات يونيو2026
موعد صرف مرتبات يونيو2026
رشا عوني

يترقب الموظفون والعاملون بالقطاع الإداري بالدولة، موعد صرف مرتبات يونيو2026، و رفع الحد الأدنى للأجور و زيادة المرتبات2026 وفقاً لقرارات الحكومة بتطبيق الحزمة الإجتماعية الجديدة، والتي من المقرر تطبيقها مع السنة المالية الجديدة، وقد أعلنت وزارة المالية رسمياً موعد صرف مرتبات شهر يونيو، فهل تشمل الزيادة الجديدة أم متى موعد تطبيقها؟.

موعد صرف مرتبات يونيو 2026 بعد قرار الحكومة وتفاصيل الزيادة الجديدة

موعد صرف مرتبات يونيو 2026

أعلنت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر يونيو 2026 سيبدأ اعتبارًا من يوم 18 يونيو الجاري، للعاملين بجميع الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات والجهات التابعة للدولة، والبالغ عددهم نحو 5.5 مليون موظف.

وأكدت الوزارة أنه تم التنسيق مع البنوك لإتاحة المرتبات في الحسابات البنكية فور بدء الصرف، بما يسمح للعاملين بالحصول على مستحقاتهم بسهولة عبر مختلف وسائل السحب المتاحة.

هل تُصرف مرتبات يونيو بالزيادة الجديدة؟

أكدت الحكومة أن زيادة الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه سيكون مع استحقاق مرتبات يوليو المقبل، ما يعني أن مرتبات يونيو 2026 المقرر صرفها خلال الأيام المقبلة لن تتضمن الزيادة الجديدة. وتبلغ قيمة الزيادة في الحد الأدنى للأجور 1000 جنيه، ليرتفع إلى 8000 جنيه للدرجة السادسة بدلاً من 7000 جنيه.

أماكن صرف مرتبات يونيو 2026

أتاحت وزارة المالية عدة وسائل لصرف المرتبات لتخفيف التكدس والزحام، وتشمل:

ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك.

فروع البنوك الحكومية والخاصة.

مكاتب البريد المصري.

المحافظ الإلكترونية عبر الهاتف المحمول.

بطاقات الدفع الإلكتروني «ميزة».

تطبيقات الدفع الرقمي المختلفة.

بعد تبكير صرف المرتبات.. موعد القبض بالزيادة الجديدة - الوطن

جدول مرتبات الموظفين2026

الدرجة الممتازة: 13 ألفًا و800 جنيه.

الدرجة العالية: 11 ألفًا و800 جنيه.

مدير عام: 10 آلاف و300 جنيه.

الدرجة الأولى: 9800 جنيه.

الدرجة الثانية: 8500 جنيه.

الدرجة الثالثة: 8000 جنيه.

الدرجة الرابعة: 7300 جنيه.

الدرجة الخامسة: 7100 جنيه.

الدرجة السادسة: 7100 جنيه.

موعد تطبيق زيادة المرتبات 2026

أكدت الحكومة أن الزيادات الجديدة في الأجور ستدخل حيز التنفيذ رسميا اعتبارا من 1 يوليو 2026، بالتزامن مع بدء العمل بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026 - 2027.

ومن المقرر أن تظهر هذه الزيادات في مرتبات شهر يوليو المقبل، ضمن حزمة اجتماعية تستهدف تحسين دخول العاملين بالدولة وتعزيز قدرتهم على مواجهة الأعباء المعيشية ومعدلات التضخم.

رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه

أوضح أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة خصصت نحو 100 مليار جنيه لزيادة أجور العاملين بالدولة اعتبارا من يوليو المقبل، مشيرا إلى أن الإجراءات الجديدة تتضمن رفع الحد الأدنى للدخل إلى 8 آلاف جنيه شهريا.

وتأتي هذه الخطوة ضمن برنامج الدولة لتحسين مستويات المعيشة ودعم العاملين بالجهاز الإداري، بما يحقق مزيدا من الاستقرار المالي للأسر.

جدول المرتبات بعد رفع الحد الأدنى للأجور


الدرجة الوظيفية  :  قبل الزيادة    بعد الزيادة

الدرجة الممتازة    13,200 جنيه    14,900 جنيه
الدرجة العالية    11,200 جنيه    12,900 جنيه
مدير عام أو ما يعادلها    10,300 جنيه    11,400 جنيه
الدرجة الأولى    9,200 جنيه    10,800 جنيه
الدرجة الثانية    8,200 جنيه    9,500 جنيه
الدرجة الثالثة التخصصية    8,700 جنيه    9,100 جنيه
الدرجة الرابعة    8,200 جنيه    9,300 جنيه
الدرجة الخامسة والخدمات المعاونة    8,100 جنيه    9,100 جنيه
الدرجة السادسة الخدمات المعاونة    7,000 جنيه    8,100 جنيه

زيادة المرتبات موعد صرف مرتبات يونيو2026 زيادة المعاشات مرتبات يونيو وزارة المالية

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