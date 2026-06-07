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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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موعد صرف مرتبات يونيو 2026 بعد قرار الحكومة وتفاصيل الزيادة الجديدة

موعد صرف مرتبات يونيو 2026 بعد قرار الحكومة وتفاصيل الزيادة الجديدة
موعد صرف مرتبات يونيو 2026 بعد قرار الحكومة وتفاصيل الزيادة الجديدة
عبد العزيز جمال

يبحث ملايين العاملين بالجهاز الإداري للدولة عن موعد صرف مرتبات يونيو 2026، خاصة بعد إعلان الحكومة تبكير مواعيد الصرف، ما دفع الموظفين إلى متابعة الجدول الرسمي المعلن من وزارة المالية للتعرف على مواعيد صرف المستحقات المالية لكل جهة.

وتأتي هذه التساؤلات بالتزامن مع اقتراب تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور، حيث يحرص الموظفون على معرفة ما إذا كانت مرتبات يونيو 2026 ستشمل هذه الزيادة أم أنها ستنطبق بدءًا من الشهر التالي.

مرتبات

هل تُصرف مرتبات يونيو بالزيادة الجديدة؟

أكدت الحكومة أن زيادة الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه سيكون مع استحقاق مرتبات يوليو المقبل، ما يعني أن مرتبات يونيو 2026 المقرر صرفها خلال الأيام المقبلة لن تتضمن الزيادة الجديدة. وتبلغ قيمة الزيادة في الحد الأدنى للأجور 1000 جنيه، ليرتفع إلى 8000 جنيه للدرجة السادسة بدلاً من 7000 جنيه.

موعد صرف مرتبات يونيو 2026

قررت وزارة المالية تبكير صرف مرتبات يونيو 2026، في إطار حرصها على التيسير على المواطنين، ومن المقرر أن يبدأ صرف المرتبات يوم 18 من الشهر الجاري للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة للدولة والبالغ عددهم نحو 5.5 مليون موظف.

أماكن صرف مرتبات يونيو 2026

تُصرف مرتبات يونيو 2026 من خلال الأماكن التالية:

ماكينات الصراف الآلي للبنوك.

فروع البنوك الحكومية والخاصة.

مكاتب البريد المصري.

المحافظ الإلكترونية عبر الهاتف المحمول.

بطاقات الدفع الإلكتروني "ميزة".

تطبيقات الدفع الرقمي المختلفة.

موعد إعلان زيادة المرتبات والمعاشات

وأهابت وزارة المالية بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل جهة.

جدول الحد الأدنى لمرتبات يونيو 2026

موظفو الدرجة الممتازة: 13 ألفًا و800 جنيه.

موظفو الدرجة العالية أو ما يعادلها: 11 ألفًا و800 جنيه.

موظفو درجة مدير عام أو ما يعادلها: 10 آلاف و300 جنيه.

موظفو الدرجة الأولى أو ما يعادلها: 9 آلاف و800 جنيه.

موظفو الدرجة الثانية أو ما يعادلها: 8 آلاف و500 جنيه.

موظفو الدرجة الثالثة أو ما يعادلها: 8 آلاف جنيه.

موظفو الدرجة الرابعة أو ما يعادلها: 7 آلاف و300 جنيه.

موظفو الدرجة الخامسة أو ما يعادلها: 7 آلاف و100 جنيه.

موظفو الدرجة السادسة أو ما يعادلها: 7 آلاف و100 جنيه.

تفاصيل زيادة مرتبات يوليو 2026

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أنه سيتم زيادة أجور العاملين بالدولة اعتبارًا من أول يوليو المقبل بتكلفة إجمالية تتجاوز 100 مليار جنيه، موضحًا أن هذه الزيادة الجديدة ترفع الحد الأدنى للدخل للعاملين بالدولة إلى 8 آلاف جنيه.

وجاءت تفاصيل الزيادة كالتالي:

  • المخاطبون بقانون الخدمة المدنية: علاوة دورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي.
  • غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية: علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي.
  • الحافز الإضافي: زيادة لجميع العاملين والموظفين بالدولة بـ 750 جنيهًا شهريًا (بتكلفة إجمالية 77.5 مليار جنيه).
  • المعلمون: حافز تدريس إضافي ألف جنيه شهريًا مع بدء العام الدراسي الجديد.
  • الإدارة المدرسية المتميزة: حافز تميز 2000 جنيه شهريًا (بتكلفة إجمالية 14 مليار جنيه).
  • القطاع الطبي: زيادة إضافية 750 جنيهًا شهريًا، ورفع فئات نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة 25% (بتكلفة إجمالية 8.5 مليار جنيه).
    موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026

المستفيدون من الزيادة الجديدة

أشار الوزير إلى أن مليون معلم بالتربية والتعليم والأزهر يستفيدون من الزيادة الجديدة، و640 ألفًا بالقطاع الطبي، بالإضافة إلى جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

نصائح للموظفين قبل صرف مرتبات يونيو

  • عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي في الأيام الأولى.
  • استخدام القنوات الرقمية مثل المحافظ الإلكترونية وتطبيقات الدفع.
  • متابعة الإعلانات الرسمية الصادرة عن وزارة المالية.
  • التخطيط المالي الجيد مع اقتراب عطلة رأس السنة الهجرية.
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