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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

موعد صرف مرتبات يونيو 2026

تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور
تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور
محمد غالي

يتزايد اهتمام العاملين بالجهاز الإداري للدولة بالتعرف على موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2026، خاصة بعد إعلان وزارة المالية تبكير مواعيد الصرف تزامنا مع إجازة رأس السنة الهجرية، وذلك في إطار التيسير على الموظفين وتمكينهم من الحصول على مستحقاتهم المالية قبل بدء العطلات الرسمية.

تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور

موعد صرف مرتبات يونيو 2026

وأعلنت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر يونيو 2026 سيبدأ اعتبارا من يوم 18 يونيو الجاري، للعاملين بجميع الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات والجهات التابعة للدولة، والبالغ عددهم نحو 5.5 مليون موظف على مستوى الجمهورية.

زيادة الأجور اعتبارا من يوليو

ومع بداية العام المالي الجديد في الأول من يوليو 2026، تدخل حزمة الزيادات الجديدة في الأجور حيز التنفيذ، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 100 مليار جنيه، وذلك في إطار جهود الدولة لتحسين دخول العاملين ومواجهة الأعباء المعيشية.

وتشمل الحزمة رفع الحد الأدنى لإجمالي دخل العاملين بالدولة إلى 8 آلاف جنيه شهريا، إلى جانب منح الموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي، بينما يحصل العاملون غير المخاطبين بالقانون على علاوة خاصة بنسبة 15%.

كما تقرر زيادة الحافز الإضافي لجميع العاملين بالدولة بقيمة 750 جنيها شهريا، بتكلفة إجمالية تصل إلى 77.5 مليار جنيه.

ارتفاع مخصصات الأجور

وتعكس المؤشرات المالية استمرار الدولة في دعم بند الأجور وتعويضات العاملين، حيث ارتفع الإنفاق على الأجور بنحو 63.3 مليار جنيه، بنسبة نمو بلغت 13.3% خلال الأشهر العشرة الأولى من العام المالي الحالي.

وسجل إجمالي الإنفاق على الأجور نحو 538.8 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2025 حتى أبريل 2026، مقارنة بـ475.4 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق.

 ويتم تطبيق الحد الأدنى للأجور، من خلال حزمة من القرارات الاقتصادية والاجتماعية التي تستهدف تعزيز مستويات الدخل وتحسين الأوضاع المعيشية، في إطار جهود الدولة لدعم العاملين وأصحاب المعاشات ومواجهة تداعيات ارتفاع تكاليف المعيشة.

تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور

تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور

ويأتي في مقدمة الإجراءات المنتظرة بدء تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، ليصل إلى 8 آلاف جنيه شهريا بدلا من 7 آلاف جنيه، بما يعزز القدرة الشرائية للموظفين ويسهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن الأسر المصرية.

 

تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور

حركة ترقيات جديدة للعاملين بالدولة

ومن المقرر أيضا تنفيذ حركة الترقيات الدورية للموظفين المستوفين للشروط القانونية حتى 30 يونيو 2026، والتي تشمل العاملين بالوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية. 

ومن شأن هذه الترقيات تحسين الدرجات الوظيفية للعاملين وزيادة الأجور المرتبطة بها وفقا للضوابط المعمول بها.

حوافز إضافية للعاملين بالقطاع الطبي

وتتضمن الحزمة المالية الجديدة دعم العاملين بالقطاع الصحي من خلال منح زيادة إضافية بقيمة 750 جنيها شهريا، إلى جانب رفع قيمة نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة 25% اعتبارا من يوليو 2026، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 8.5 مليار جنيه، في خطوة تستهدف تحسين أوضاع العاملين بالمنظومة الصحية وتحفيزهم.

تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور

جدول المرتبات بعد الزيادة الجديدة

وفقا للتعديلات المقررة، ترتفع مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة على النحو التالي:

الدرجة الممتازة: من 13,200 جنيه إلى 14,900 جنيه.
الدرجة العالية: من 11,200 جنيه إلى 12,900 جنيه.
درجة مدير عام أو ما يعادلها: من 10,300 جنيه إلى 11,400 جنيه.
الدرجة الأولى: من 9,200 جنيه إلى 10,800 جنيه.
الدرجة الثانية: من 8,200 جنيه إلى 9,500 جنيه.
الدرجة الثالثة التخصصية: من 8,700 جنيه إلى 9,100 جنيه.
الدرجة الرابعة: من 8,200 جنيه إلى 9,300 جنيه.
الدرجة الخامسة والخدمات المعاونة: من 8,100 جنيه إلى 9,100 جنيه.
الدرجة السادسة والخدمات المعاونة: من 7,000 جنيه إلى 8,100 جنيه.

الحد الأدنى الجديد للأجور المرتبات مرتبات الحد الأدنى شهر يوليو

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