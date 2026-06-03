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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الأردن يحتل المرتبة الـ 13 عالميا ضمن أكبر 20 دولة مستقبلة للمهاجرين

الأردن
الأردن
أ اش أ

أظهر تقرير الهجرة العالمي 2026 أن الأردن حافظ على موقعه بين الدول الأكثر تأثرًا بحركة الهجرة واللجوء عالميًا، بعدما جاء في المرتبة الـ13 ضمن أكبر 20 دولة تعد وجهة للمهاجرين على مستوى العالم، كما احتل المركز الخامس آسيويًا من حيث تأثير الهجرة على التغير السكاني.

وأوضح التقرير أن الأردن يعد من أبرز الدول المستضيفة للمهاجرين واللاجئين في المنطقة، في ظل استقباله أعدادا كبيرة من الوافدين على مدار عقود لأسباب تتعلق بالنزاعات والبحث عن فرص العمل والتعليم والاستقرار.

وأشار إلى أن عدد المهاجرين الدوليين حول العالم بلغ نحو 304 ملايين شخص بحلول منتصف عام 2024، بما يمثل 3.7% من سكان العالم، مقارنة بنحو 250 مليون مهاجر عام 2015 و193 مليونًا عام 2005، ما يعكس زيادة بأكثر من 111 مليون مهاجر خلال العقدين الماضيين.

وفيما يتعلق بالنزوح القسري، سجل العالم مستويات غير مسبوقة خلال عام 2024، حيث تجاوز عدد النازحين داخليًا 83 مليون شخص، بينما تخطى إجمالي من أُجبروا على مغادرة منازلهم حول العالم 120 مليون شخص، بينهم لاجئون وطالبو لجوء ونازحون داخليًا.

كما رصد التقرير نحو 65.8 مليون حالة نزوح جديدة داخل حدود الدول خلال عام 2024، كان معظمها نتيجة الكوارث الطبيعية والظروف المناخية القاسية، ما يعكس تنامي تأثير التغير المناخي كأحد المحركات الرئيسية للنزوح عالميا.

وأكد التقرير أن دوافع الهجرة أصبحت أكثر تعقيدا خلال السنوات الأخيرة، ولم تعد تقتصر على العوامل الاقتصادية، بل تشمل النزاعات المسلحة والاضطهاد السياسي والتغيرات الديموغرافية والتدهور البيئي والتغير المناخي، إلى جانب التحولات المتسارعة في أسواق العمل والتكنولوجيا.

ورأى التقرير أن الهجرة تظل عاملًا مهمًا لدعم النمو الاقتصادي والابتكار والتبادل الثقافي، لكنها تفرض في الوقت نفسه تحديات تتعلق بإدارة الحدود ودمج المهاجرين وضمان الهجرة الآمنة والمنظمة، متوقعًا استمرار تصدر قضايا الهجرة واللجوء والنزوح للأجندة الدولية خلال السنوات المقبلة مع استمرار النزاعات وتفاقم آثار التغير المناخي واتساع الفجوات الاقتصادية بين الدول.

تقرير الهجرة العالمي 2026 الأردن تأثير الهجرة على التغير السكاني

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