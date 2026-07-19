الدولار يرتفع في البنوك.. ويتجاوز مستوى 51 جنيها للبيع

ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك العاملة بالسوق المحلية، بداية تعاملات اليوم.

أسعار الدولار اليوم

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري أسعار الدولار اليوم الأحد بمستهل التعاملات وفقًا لآخر تحديثات أسعار الصرف المعلنة بالبنوك.

اعلى سعر الدولار

وسجل بنك قناة السويس أعلى سعر للدولار، ليبلغ 50.95 جنيه للشراء و51.05 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار اليوم

وجاء بنكا أبوظبي الأول مصر ونكست في المرتبة الثانية، حيث سجل الدولار 50.90 جنيه للشراء و51.00 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه

وفي بنوك HSBC، والشركة المصرفية العربية الدولية، بلغ سعر الدولار 50.85 جنيه للشراء و50.95 جنيه للبيع، بينما سجل في البنك العربي الأفريقي الدولي 50.83 جنيه للشراء و50.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه

وسجل الدولار 50.80 جنيه للشراء و50.90 جنيه للبيع في عدد من البنوك، من بينها التجاري الدولي، وفيصل الإسلامي، والبركة، والكويت الوطني ، وبيت التمويل الكويتي ، وبنك الإسكندرية، وبنك التعمير والإسكان، وبنك التنمية الصناعية، والمصرف المتحد.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر

وفي البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والمصرف العربي الدولي، وكريدي أجريكول، سجل الدولار 50.78 جنيه للشراء و50.88 جنيه للبيع.

وجاء بنك أبوظبي التجاري عند 50.53 جنيه للشراء و50.63 جنيه للبيع، فيما سجل البنك الأهلي الكويتي 50.52 جنيه للشراء و50.62 جنيه للبيع.

وسجل كل من مصرف أبوظبي الإسلامي والبنك المصري الخليجي أقل سعر للدولار، عند 50.50 جنيه للشراء و50.60 جنيه للبيع.