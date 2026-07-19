بعد تداول الواقعة.. القبض على المتهم بإجبار نجلته من الزواج من شخص عربي

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر صاحبة الحساب من قيام والدها بالتواصل مع وسيط للزواج والتعرف على عدد من الأشخاص "يحملون جنسية إحدى الدول" وإجبارها على الزواج من أحدهم مقابل مبالغ مالية بالغربية .





بالفحص تبين أنه بتاريخ 14 / الجارى تبلغ لمركز شرطة بسيون بالغربية من (صاحبة الحساب – مقيمة بدائرة المركز) بتضررها من والدها لقيامه بالتعدى عليها بالضرب لإجبارها على الزواج من أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" ورفضها ذلك لكبر سنه ، وبسؤال والدها أيد ذلك ، وأقر بإتفاقه مع زوج عمتها وآخر للتوسط بينهما وبين الشخص المشار إليه لإتمام تلك الزيجة مقابل تحصلهم على مبالغ مالية .





أمكن تحديد وضبط (والد الشاكية، وزوج عمتها، والوسيط– مقيمين بذات الدائرة) ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .





