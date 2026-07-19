السجن المشدد 6 سنوات لشخصين حاولا سرقة "توك توك" بعد استدراج سائقه إلى مقابر المطمر بأسيوط

قضت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الأحد، بمعاقبة شخصين بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، بعد إدانتهما بمحاولة سرقة مركبة "توك توك" عقب استدراج سائقه إلى منطقة مدافن قرية المطمر التابعة لمركز ساحل سليم.

صدر الحكم برئاسة المستشار ناجح عبدالحميد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وئام سامي نجيب، الرئيس بالمحكمة، ومصطفى رشاد طرة، نائب رئيس المحكمة، وأمانة سر عليان جامع وأحمد سعد.

وتعود وقائع القضية رقم 2139 لسنة 2026 جنايات ساحل سليم إلى تلقي مركز شرطة ساحل سليم بلاغًا من المجني عليه، الطفل محمود. م، أفاد فيه بأن شخصين استدرجاه أثناء قيادته مركبة "توك توك" بدعوى توصيلهما إلى منطقة المقابر، ثم حاولا سرقة المركبة والتعدي عليه، قبل أن يتدخل الأهالي لإنقاذه.

وكشفت تحريات النقيب محمود أشرف، معاون مباحث مركز شرطة ساحل سليم، أن المتهمين هما سامح. ع. ص وسيد. خ. س، حيث استوقفا المجني عليه أثناء قيادته التوك توك وطلبا منه توصيلهما إلى مقابر قرية المطمر.

وأضافت التحريات أنه عقب وصولهم إلى المقابر، طلب المتهمان من المجني عليه استكمال السير باتجاه الجبل الشرقي، إلا أنه رفض بعدما سيطر عليه الشك واستشعر الخطر، وطلب منهما النزول واستكمال الطريق سيرًا على الأقدام.



وأشارت التحريات إلى أن المتهمين رفضا النزول، وحاولا خنق المجني عليه باستخدام قطعة قماش "شال" وضعاها حول رقبته، وتمكنا من شل حركته، إلا أن الطفل أطلق صرخات استغاثة سمعها الأهالي، الذين هرعوا إلى المكان وتمكنوا من إنقاذه، فيما فر المجني عليه بمركبته هاربًا من موقع الواقعة.