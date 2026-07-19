أسيوط.. إزالة وإيقاف 6 حالات تعد ومخالفات بناء بالقوصية وحي غرب وأبوتيج

أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، استمرار تنفيذ حملات الإزالة الفورية لكافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشددًا على أن الدولة لن تتهاون في مواجهة أي مخالفة، وأن الحفاظ على الرقعة الزراعية والتصدي للبناء المخالف يمثلان أولوية قصوى، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، وإزالة التعديات في مهدها دون استثناء.

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية، برئاسة سوزان محمد راضي رئيس المركز، تابعت تنفيذ إزالة فورية لعدد 3 حالات تعدي على الأراضي الزراعية بنطاق المركز، وذلك بمشاركة نواب رئيس المركز، في إطار المتابعة المستمرة ورصد أي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية والتعامل معها بشكل فوري، حفاظًا على الرقعة الزراعية وتطبيقًا لأحكام القانون.

وأضاف المحافظ أن حملات إزالة مخالفات البناء تواصلت أيضًا بنطاق حي غرب برئاسة أيمن محروس رئيس الحي، حيث تم تنفيذ قرارات إزالة لعدد من المخالفات، شملت إزالة سقف الدور الخامس العلوي بأحد العقارات بشارع محمد علي مكارم، وإزالة أعمدة وحوائط الدور الثاني عشر بمنطقة المعلمين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتيج، برئاسة المهندسة هالة نصير رئيس المركز، واصلت جهودها في الرصد الفوري لمخالفات البناء، حيث تمكنت الأجهزة التنفيذية، أثناء المرور الميداني، من رصد أعمال بناء مخالفة، وتم على الفور فك الشدة الخشبية لسقف الدور الثاني العلوي المخالف بأحد العقارات بجوار شونة الملح بمدينة أبوتيج، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات المحافظة بعدم السماح بأي أعمال بناء خارج الإطار القانوني.

وشدد محافظ أسيوط على استمرار أعمال المتابعة الميدانية على مدار الساعة بجميع المراكز والأحياء والوحدات المحلية، مع تكثيف المرور الدوري لرصد أي مخالفات أو تعديات في مهدها، والتعامل معها بكل حزم، حفاظًا على الرقعة الزراعية، وصونًا لحقوق الدولة، وتحقيقًا للانضباط العمراني، مؤكدًا أن الأجهزة التنفيذية لن تسمح بأي تجاوزات، وستواصل تطبيق القانون بكل حسم على الجميع دون استثناء.