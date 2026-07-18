خلافات الجيرة.. القبض على المتهمين بالتعدي على سيدة في أسيوط

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من قيام إحدى السيدات وآخرين بممارسة أعمال البلطجة تجاه أسرته والتعدى عليهم بالضرب بأسيوط.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 16 يوليو تبلغ لمركز شرطة القوصية بأسيوط من إحدى المستشفيات بإستقبالها شقيقة القائم على النشر (مصابه بجرح بفروة الرأس - مقيمة بدائرة المركز) وبسؤالها أقرت بتضررها من جيرانها (4 أشخاص ، سيدة) لقيامهم بإشهار عصى خشبية وإلقاء الحجارة على كاميرات المراقبة الخاصة بمنزل شقيقها (يعمل خارج البلاد) مما أدى إلى إصابتها وإحداث تلفيات بكاميرات المراقبة لخلافات بينهم حول الجيرة .



تمضبط المشكو فى حقهم ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.