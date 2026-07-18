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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

اختبارات القدرات.. أماكن أداء الاختبارات بالجامعات 2026

اختبارات القدرات 2026.. أماكن أداء الاختبارات بالجامعات
اختبارات القدرات 2026.. أماكن أداء الاختبارات بالجامعات
محمد غالي

يبحث طلاب الثانوية العامة 2026 الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز هذه الاختبارات عن مواعيد و أماكن أداء الاختبارات.


وتنطلق غدا الأحد اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة 2026 الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز هذه الاختبارات، وتشمل كليات الفنون الجميلة (شعبتا الفنون والعمارة)، والفنون التطبيقية، والتربية الفنية، والتربية الموسيقية، وكليات علوم الرياضة.

وأعلنت اللجنة العليا لاختبارات القدرات، بالتنسيق مع مكتب التنسيق، خريطة توزيع أماكن أداء الاختبارات، وفقا لمحافظة الحصول على شهادة الثانوية العامة ومحل إقامة الطالب، لضمان تنظيم عملية الاختبارات وتيسيرها على المتقدمين.

اختبارات القدرات

 أماكن أداء اختبارات القدرات لكليات علوم الرياضة

حددت اللجنة العليا مقار اختبارات كليات علوم الرياضة للبنين والبنات على النحو التالي:

القاهرة والجيزة: البنون بكلية علوم الرياضة للبنين بالهرم – جامعة العاصمة، والبنات بكلية علوم الرياضة للبنات بالجزيرة.
القليوبية: كلية علوم الرياضة بجامعة بنها.
الإسكندرية والبحيرة: تؤدى الاختبارات بكليات علوم الرياضة بجامعة الإسكندرية، مع توزيع الطلاب وفق المناطق المحددة.
مطروح: البنون بكلية علوم الرياضة بجامعة مطروح، والبنات بكلية علوم الرياضة بفلمنج.
المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، الغربية، أسوان، بني سويف، الفيوم، كفر الشيخ، دمياط: يؤدي الطلاب الاختبارات بكليات علوم الرياضة التابعة لجامعات محافظاتهم.


قنا والأقصر والبحر الأحمر: كلية علوم الرياضة بجامعة جنوب الوادي.
المنوفية: يؤدي طلاب المحافظة الاختبارات بجامعة المنوفية، بينما يؤدي طلاب مدينة السادات، إلى جانب مناطق كوم حمادة ووادي النطرون ومديرية التحرير وأشمون ومنوف والشهداء، الاختبارات بكلية علوم الرياضة بمدينة السادات.
الشرقية: كلية علوم الرياضة بجامعة الزقازيق.
بورسعيد: تشمل أيضا طلاب مركزي المطرية والمنزلة، وتؤدى الاختبارات بكلية علوم الرياضة بجامعة بورسعيد.
الإسماعيلية: تشمل أيضا طلاب مركز الصالحية الجديدة، وتؤدى الاختبارات بكلية علوم الرياضة بجامعة قناة السويس.
السويس وجنوب سيناء: كلية علوم الرياضة بجامعة السويس.
الدقهلية: تؤدى الاختبارات بكلية علوم الرياضة بجامعة المنصورة.
شمال سيناء: كلية علوم الرياضة بجامعة العريش.

أماكن اختبارات كليات الفنون الجميلة

اختبارات القدرات

 شعبة الفنون

توزع الطلاب على الكليات وفق المحافظات كالتالي:

القاهرة والجيزة والقليوبية والفيوم: كلية الفنون الجميلة (فنون) بالزمالك – جامعة العاصمة.
الإسكندرية والبحيرة ومطروح: كلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية.
بني سويف والمنيا: كلية الفنون الجميلة بجامعة المنيا.
أسيوط والوادي الجديد وسوهاج: كلية الفنون الجميلة بجامعة أسيوط.
قنا والأقصر والبحر الأحمر وأسوان: كلية الفنون الجميلة بالأقصر.
الدقهلية ودمياط والشرقية والإسماعيلية وبورسعيد وشمال وجنوب سيناء والسويس وكفر الشيخ والغربية والمنوفية: كلية الفنون الجميلة بجامعة المنصورة.

شعبة العمارة

أما اختبارات شعبة العمارة فتعقد بالمقار التالية:

القاهرة والجيزة والقليوبية والفيوم: كلية الفنون الجميلة (عمارة) بالزمالك.
الإسكندرية والبحيرة ومطروح: كلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية.
المنيا وبني سويف: كلية الفنون الجميلة بجامعة المنيا.
أسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر والبحر الأحمر وأسوان: كلية الفنون الجميلة بجامعة أسيوط.
الدقهلية ودمياط والشرقية والإسماعيلية وبورسعيد وشمال وجنوب سيناء والسويس وكفر الشيخ والغربية والمنوفية: كلية الفنون الجميلة بجامعة المنصورة.

اختبارات القدرات

أماكن اختبارات كليات الفنون التطبيقية

أعلن مكتب التنسيق أيضا مقار أداء اختبارات القدرات للراغبين في الالتحاق بكليات الفنون التطبيقية، وجاء توزيع الطلاب على النحو التالي:

القاهرة والجيزة: كلية الفنون التطبيقية بالجيزة – جامعة العاصمة.
بني سويف والفيوم والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر والبحر الأحمر وأسوان: كلية الفنون التطبيقية بجامعة بني سويف.
الغربية وكفر الشيخ: كلية الفنون التطبيقية بجامعة طنطا.
الإسكندرية والبحيرة ومطروح: كلية الفنون التطبيقية بجامعة دمنهور.
القليوبية والمنوفية والشرقية والإسماعيلية والسويس: كلية الفنون التطبيقية بجامعة بنها.
الدقهلية ودمياط وبورسعيد وشمال سيناء وجنوب سيناء: كلية الفنون التطبيقية بجامعة دمياط.

ودعت وزارة التعليم العالي الطلاب إلى الالتزام بالمواعيد المحددة للاختبارات، واتباع التعليمات المنظمة داخل اللجان، مع التأكد من معرفة مقر أداء الاختبار قبل موعده لتجنب أي تأخير.

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