فيفا يُطلق العد التنازلي الدولي لنهائي كأس العالم 2026

في تمام الساعة 15:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الأحد 19 يوليو، ستُعلن صافرة الحكم السلوفيني سلافكو فينتشيش انطلاق نهائي كأس العالم 2026، الذي سيكون أكبر موعد كروي في التاريخ.

وللاحتفاء بهذه اللحظة، تعاون فيفا مع محطة غراند سنترال الأيقونية في نيويورك لإطلاق مبادرة بصرية لافتة تُجسد العد التنازلي لانطلاق المباراة المرتقبة وتحتفي بالطابع العالمي للبطولة، وكذلك بالمنطقة المضيفة للنهائي.

وعلى مدى أكثر من قرن، ظلت الساعة الشهيرة ذات الوجوه الأربعة في غراند سنترال ترمز إلى الزمن والحركة والتواصل، مستقبلةً ملايين الأشخاص من مختلف أنحاء العالم. وبالمثل، يمثل نهائي كأس العالم لحظة فريدة توحّد مليارات الأشخاص في كل قارات العالم، وتخلق ذكريات تبقى راسخة في كل الأذهان.



ولإضفاء مزيد من الرمزية على هذه اللفتة الجميلة، جرت برمجة لوحات المغادرة في غراند سنترال خصيصاً لعرض توقيت انطلاق النهائي في مدن من جميع الدول الـ48 التي شاركت في كأس العالم.

ولا يقتصر ذلك على الاعتراف بالمساهمة البارزة التي قدمتها كل دولة في هذه البطولة المفصلية، بل يُظهر أيضاً أن العالم سيعيش معاً النهائي في لحظة واحدة بينما تنطلق صافرة البداية في نيويورك نيوجيرسي.

كل الدول المشاركة



فمن مدريد إلى بوينس آيرس، ومن طوكيو إلى الرباط، ومن تورونتو إلى بورت أو برنس، ومن أوكلاند إلى مكسيكو سيتي، سيربط نهائي كأس العالم 2026 بين كل دولة شاركت في البطولة وكافة الاتحادات الوطنية الأعضاء الـ211 المنضوية تحت مظلة الفيفا.