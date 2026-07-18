الإمارات تتعهد بتقديم 5 ملايين دولار لصندوق "فيفا وجلوبال سيتيزن" للتعليم

تعهدت دولة الإمارات العربية المتحدة بتقديم 5 ملايين دولار أمريكي لصندوق "فيفا وجلوبال سيتيزن - FIFA وGlobal Citizen"للتعليم تأكيدا لنهجها الراسخ في دعم المبادرات الدولية التي تسهم في بناء مستقبل أكثر ازدهاراً للأجيال القادمة.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن هذا الدعم سيسهم في تعزيز جهود الصندوق الرامية إلى تحسين فرص التعليم من خلال مبادرات تساعد الأطفال على اكتساب المعارف والمهارات اللازمة للنجاح، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي لمعالجة التحديات التي تعيق الوصول إلى التعليم.

يذكر أن "جلوبال سيتيزن" هي منظمة دولية تُعنى بدفع الجهود العالمية للقضاء على الفقر المدقع وتعمل على إشراك الحكومات، والشركات، والمؤسسات الخيرية، والفنانين، والأفراد في اتخاذ إجراءات ملموسة في مجالات تشمل التعليم، والصحة، والعمل المناخي، والأمن الغذائي، والمساواة بين الجنسين.

وتشتهر بتنظيم حملات وفعاليات عالمية، من بينها مهرجان "جلوبال سيتيزن"، بهدف تعزيز الدعم الدولي وتوفير التمويل اللازم للإسهام في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.