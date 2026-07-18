وزير الصناعة: الحكومة تدعم القطاع الخاص لتعزيز الشراكة مع تنزانيا وفتح أسواق جديدة بأفريقيا

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن مصر وتنزانيا تمتلكان مقومات قوية للانتقال إلى خطوات تنفيذية تعزز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، مشددًا على أهمية دور القطاع الخاص في دعم جهود التنمية ومواجهة التحديات المشتركة.

وقال "هاشم" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي خلال تغطية خاصة للمنتدى الاقتصادي المصري التنزاني، ببرنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء السبت، من دار السلام في تنزانيا، إن العلاقات السياسية المتميزة بين القاهرة ودار السلام تمهد الطريق لخلق فرص استثمارية وصناعية جديدة.

وأوضح أن الحكومة تعمل باعتبارها الداعم الرئيسي للقطاع الخاص، ليكون شريكًا أساسيًا في تنفيذ مشروعات التنمية وتحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين، مضيفًا أن الدولة تمضي بخطوات عملية لتذليل مختلف العقبات التي تواجه العملية التصنيعية، بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية وفتح أسواق جديدة داخل القارة الأفريقية.

وأشار إلى أن الحكومة تواصل تنفيذ سياسات تستهدف تشجيع المصدرين المصريين على التوسع في الأسواق الأفريقية، إلى جانب تقديم الدعم اللازم للقطاع الخاص لتسهيل نفاذه إلى دول القارة، بما يعزز حجم التبادل التجاري والاستثماري ويدعم مسيرة التنمية المشتركة بين مصر وتنزانيا.