باحث سياسي: البنية التحتية والموارد المائية ضمن أبرز مجالات التعاون بين مصر وتنزانيا

قال جمال رائف الكاتب الصحفي والباحث السياسي: إنه فيما يتعلق بتنزانيا، وبالعودة لعمق العلاقات والحاضر المشرف في هذه العلاقات، هنا دوما نستحضر سد جوليوس نيريري.

وأضاف جمال رائف خلال مداخلة هاتفية عبر الفضائية المصرية الأولى، أنه وفق ما تم متابعته حتى في وسائل الإعلام التنزانية، هناك عدة محاور تهتم بها تنزانيا للتعاون مع الدولة المصرية، وذكرت بالتحديد وسائل الإعلام التنزانية مجالات محددة، منها البنية التحتية والموارد المائية والري.

وتابع الباحث السياسي: والنموذج هنا كما كنا نتحدث سد جوليوس نيريري، ولكن أيضا تحدثوا عن مجالات أخرى سواء المطارات، ويمكن رئيسة التنفيذية تحدثت عن هذا الأمر، والخط الجوي الذي أيضا هو مهم للغاية ما بين دار السلام والدولة المصرية، وحتى فيما يتعلق بمجالات التكنولوجيا ومجالات اللوجستيات، لأن تنزانيا تهتم للغاية الآن بتعزيز وتطوير مجال اللوجستيات والموانئ، وأيضا مجالات الصحة، ويمكن الدولة المصرية حتى أرسلت منذ فترة قريبة بعثة صحية مهمة للغاية في تأكيد على التعاون في هذا الإطار، هذا بجانب طبعا مجالات أخرى زي تعزيز التجارة البينية وتطوير المجالات الخاصة بالنقل والبنية التنموية، وبالتالي مجالات كثيرة وحاضرة على أجندة التعاون المصري التنزاني.

واستكمل الباحث السياسي: والحضور اليوم والزخم الكبير في المؤتمر الصحفي المشترك بين الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نظيرته التنزانية يؤكد سواء عبر صعيد ما شهدناه من توقيع اتفاقيات حضر فيها وزير النقل المصري أو حتى الاتفاقيات الأخرى، أن الشراكات والعلاقات على كافة الأصعدة حاضرة، وأيضا هنا فرصة كبيرة للقطاع الخاص المصري بعد تجربة ناجحة.

واستطرد جمال رائف: فالتحالف المصري الذي خاض تجربة جوليوس نيريري أعتقد أنه بات أيضا نموذجًا مهمًا للقطاع الخاص المصري لاقتحام هذه المجالات الخاصة بالعمل والذهاب إلى الأسواق الأفريقية والبحث عن الفرص الاستثمارية، لأن كما نتحدث دائما إن العلاقات السياسية التي تصنعها الدبلوماسية الرئاسية في القارة الأفريقية يجب أيضا أن تدعم من خلال المستثمر المصري ورجل الأعمال المصري الذي ينتهز جودة هذه العلاقات السياسية ويذهب بالاستثمارات وأيضا بالمشروعات كما نرى الآن في تنزانيا وحتى في دول أفريقية عدة، بات الحضور المصري فيها الآن قويًا على صعيد التنمية والحضور الاقتصادي والتجاري والاستثماري".

واختتم جمال رائف تصريحاته قائلا: وبالتالي زيارة مهمة أعتقد أنها تفتح آفاقًا كبيرة للغاية على صعيد هذا الإطار، هذا طبعا بجانب قضايا أخرى ذات بعد سياسي وأمني، سواء فيما يتعلق بالأمن المائي والعمل على تعزيز العلاقات بين دول حوض النيل، أو حتى ما يتعلق بالتفاهمات لبناء رؤى مشتركة بشأن القرن الأفريقي وأمن واستقرار هذه المنطقة، حتى وصولًا إلى وسط أفريقيا، لأن تنزانيا دولة ذات موقع جيوسياسي مهم للغاية، وبناء رؤية سياسية معها لدعم السلام والاستقرار في هذا النطاق الجغرافي أمر مهم للغاية.