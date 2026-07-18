كاتب صحفي: مصر تعتبر الدائرة الأفريقية والعربية محور التحرك الأول لتعزيز علاقاتها الإقليمية

قال جمال رائف الكاتب الصحفي والباحث السياسي: إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تنزانيا تؤكد عمق العلاقات المصرية التنزانية، والاهتمام المصري بتعزيز العلاقات مع إحدى أهم الدول الأفريقية الشقيقة، التي تربطها بالدولة مصر علاقات تاريخية قوية.

وأضاف جمال رائف، خلال مداخلة هاتفية عبر الفضائية المصرية الأولى: أنه كان هناك من قبل زيارة لتنزانيا للرئيس عبد الفتاح السيسي، منوها أن الدولة المصرية تعتبر أن الدائرة الأفريقية والعربية هي دائرة الاهتمام الأولى ومحور التحرك الأول لها لتعزيز علاقاتها الإقليمية، وأيضا كما يدرك الجميع أن الأمن القومي المصري دائمًا وأبدًا هو مرتبط بالأمن القومي العربي وأيضا الأمن والسلم الأفريقي، ومن ثم هذه التحركات المصرية الأفريقية تؤكد أن الدولة المصرية طوال الوقت تعزز من علاقاتها مع أشقائها في القارة الأفريقية".

وتابع الباحث السياسي: "ويمكن يجب أيضا النظر لهذه الزيارة كونها أحد أهم المحطات التي منذ بداية هذا العام نجدها على أجندة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فلا يمكن أن ننسى أن أيضا مع بداية هذا العام كانت هناك زيارة لكينيا وأوغندا، والآن نتحدث عن تنزانيا، هذه زيارات فقط في ستة أشهر، فيما يؤكد الاهتمام المصري أيضا بالعمق الأفريقي، وحتى على صعيد استقبالات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لنظرائه الأفارقة، فالسيد الرئيس منذ بداية هذا العام استقبل رئيس الصومال ورئيس وزراء السودان وأيضا رئيس إريتريا والكونغو الديمقراطية ورئيس بنك التنمية الأفريقي، كل هذه اللقاءات تؤكد ما نتحدث عنه، وبالتالي هذه محطات مهمة.