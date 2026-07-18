طفرة تاريخية بين القاهرة ودار السلام .. كلمة الرئيس السيسي بمؤتمر صحفي مع نظيرته التنزانية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "تحياتي لوسائل الإعلام، واسمحي لي فخامة الرئيسة الدكتورة سامية صولحو حسن رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة الشقيقة، واسمحي لي أن أنا أدعوك الشقيقة الفاضلة الدكتورة سامية، كل التقدير والاحترام والاعتزاز بشخصكم، وكل الدعم من أشقائكم في مصر لفخامتك وللشعب التنزاني".

وأضاف الرئيس السيسي في كلمته في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته التنزانية أذيع عبر القاهرة الإخبارية: "السيدات والسادة الحضور، أود بداية أن أعرب عن خالص سعادتي بوجودي في بلدكم الشقيق، وأن أتوجه بجزيل الشكر إلى فخامة الرئيسةسامية صولحو حسن على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وأغتنم هذه المناسبة لأعرب عن تقديري العميق للعلاقات الأخوية التي تجمع بين مصر وتنزانيا من خلال روابط تاريخية، وهي علاقات ظلت قائمة على الاحترام المتبادل والتعاون البناء في مختلف المجالات".

وتابع رئيس جمهورية مصر العربية: "السيدات والسادة، نعلم جميعًا حجم الروابط المميزة بين شعبينا الشقيقين التي تمتد عبر القرون من التاريخ المشترك والتفاعل الثقافي والمجتمعي، وهي الروابط التي أسست لعلاقة شراكة استراتيجية ناجحة بين بلدينا، لقد نجحت إرادتنا السياسية وعزمنا المشترك في تطوير علاقات التعاون بين بلدينا بصورة غير مسبوقة خلال السنوات القليلة الماضية، سواء في الأطر الثنائية أو على صعيد التشاور السياسي والتنسيق المسبق وتقريب وجهات النظر وتوافق الرؤى حيال مختلف الموضوعات والقضايا الإقليمية والدولية".

وأوضح الرئيس السيسي: "لقد أجريت مع فخامة الرئيسة الدكتورة سامية اليوم مباحثات ثنائية مثمرة وبناءة عكست إرادتنا المشتركة نحو تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات، بما يسمح بالاستغلال الأمثل لقدراتنا في خدمة مصالح شعبي البلدين، وكان لقاء اليوم مع فخامة الرئيسة بمثابة فرصة لتبادل الرؤى حول سبل إحداث نقلة نوعية في التعاون الثنائي تحقيقًا للمنفعة المتبادلة ودعمًا للتنمية المشتركة، خاصة الدفع قدمًا بكافة أوجه التعاون الاقتصادي بيننا، بما في ذلك زيادة معدلات التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات بين البلدين، وتكثيف التعاون الثنائي بمشاركة القطاع الخاص في عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية والواعدة مثل التشييد والبناء والطرق والنقل البحري والموانئ والمناطق اللوجستية والكهرباء والطاقة والزراعة واستصلاح الأراضي والري والدواء والمستلزمات الطبية وغير ذلك من المجالات التي تحظى باهتمام البلدين".

وأشار السيسي إلى أنه أكد في حديثه مع فخامة الرئيسة الدكتورة سامية صلوحو حسن تطلع مصر لتوظيف النجاح الكبير الذي حققته الشركات المصرية في تشييد مشروع سد جوليوس نيريري العظيم في إتاحة مزيد من المشروعات التنموية التنزانية أمام شركاتنا الوطنية، والاستفادة من الأصول المتعددة التي تتواجد في هذه المرحلة على الأراضي التنزانية، ومن الخبرات الكبيرة التي تراكمت لديها في تعزيز قدراتنا على العمل المشترك وتحقيق مزيد من الإنجازات وصولًا إلى الارتقاء بحجم علاقاتنا إلى المستوى المأمول.

وأضاف الرئيس السيسي: "ولتحقيق هذه الغاية فقد وجهت بتكثيف نقل الخبرات المصرية وتوفير الدعم الفني وزيادة برامج التأهيل والتدريب التي تهدف إلى بناء وتطوير قدرات الكوادر الوطنية في تنزانيا الشقيقة في مختلف القطاعات والمجالات، وذلك لإطلاق كل الطاقات الكامنة والواعدة في علاقاتنا".

واستطرد الرئيس: "كما تباحثنا بشأن فرص البدء في مشروع استصلاح زراعي في الأراضي التنزانية بهدف تحقيق الأمن الغذائي للبلدين وتلبية الاحتياجات الوطنية من المحاصيل الأساسية والاستراتيجية، مع العمل على توسيع رقعة هذا المشروع على مراحل متلاحقة والانتقال به إلى مرحلة التصدير".

وأضاف الرئيس السيسي: "وجددت الإعراب عن استعدادنا للانخراط في مشروع توسعة ميناء دار السلام وتطويره، مع ضرورة وضع مخطط تطوير الميناء ضمن تصور أوسع لمخطط المحاور اللوجستية الإقليمية وربطه بدول جوار تنزانيا، وبحثنا أيضًا مقترح استحداث خط ملاحي للربط البحري بين ميناء سفاجا ودار السلام، وإنشاء ممر متعدد الوسائط يربط بين القاهرة ودار السلام، وذلك عن طريق إقامة عدد من المشروعات التنموية المشتركة".

وقال السيسي: "السيدات والسادة، لقد أعربت لفخامة الرئيسة عن تقديرنا للمواقف الإيجابية والمتزنة التي تبناها شركاء النهر في منطقة حوض النيل، والبناء الذي يقوم على تشجيع إرادة التفاهم وروح التعاون بين الأشقاء شركاء النهر في منطقة حوض النيل، كما تناولنا القضايا الإقليمية والدولية التي تهم الطرفين، وعلى رأسها الأوضاع في الشرق الأوسط والقرن الأفريقي والبحر الأحمر، وكذلك سبل تعزيز العمل الأفريقي الجماعي، واتفقنا على مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين في مختلف الموضوعات ذات الاهتمام المشترك".

واختتم الرئيس السيسي كلمته قائلًا: "فخامة الرئيسة الدكتورة سامية صلوحو حسن، سعدت بلقائكم اليوم، وأتطلع لمزيد من التعاون الوثيق بين بلدينا لما فيه المصلحة المشتركة لنا ولقارتنا الأفريقية الغالية، وأتمنى لتنزانيا ولشعبها الشقيق كل الخير والاستقرار والتقدم، ومرة أخرى أتوجه لكم بجزيل الشكر على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وشكرًا جزيلاً".