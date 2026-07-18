الجيش الروسي يواصل مهاجمة الموانئ العاملة لصالح القوات الأوكرانية

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، استمرار قصفها للموانئ والسفن التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.

وأوضحت الوزارة- في بيان أوردته وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك)– أن القوات المسلحة الروسية واصلت، طوال اليوم، قصف الموانئ والسفن الأوكرانية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.

وأضافت أن طائرة مسيرة استهدفت سفينة شحن تحمل شحنة عسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في ميناء يوجني، بالإضافة إلى ذلك استُهداف سفينتي شحن أخريين محملتين بشحنة عسكرية في ميناء أوديسا.

وفي وقت سابق من صباح اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف سفينتين في ميناء تشورنومورسك كانتا تنقلان شحنات لصالح الجيش الأوكراني.