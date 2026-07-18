نائب محافظ الدقهلية يتفقد المنطقة الصناعية بجمصة للتأكد من الالتزام بتطبيق اشتراطات السلامة

ترأس الدكتور حسين مغربي نائب المحافظ، لجنة ميدانية موسعة بالمنطقة الصناعية بجمصة، بهدف التحقق من توافر اشتراطات الحماية المدنية، ووسائل الوقاية من مخاطر الحريق، إلى جانب المرور على محطات معالجة الصرف الصناعي الملحقة بالمصانع، والتأكد من التزامها الكامل بالمعايير البيئية المقررة، وبالحدود المسموح بها.

وضمَت اللجنة كلا من، الدكتور عماد سليمان النجار مدير عام شؤون البيئة بالمحافظة، والمهندس نادر المغازي مدير عام المعامل المركزية بجهاز شؤون البيئة فرع الدقهلية، والدكتور أحمد شلبي مدير عام الصرف الصناعي بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس أحمد ماهر رئيس الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية بجمصة، وذلك بالتنسيق الكامل مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وقد شملت الجولة التفقدية، مراجعة أنظمة الإنذار والإطفاء، وكفاءة طرق الإخلاء في حالات الطوارئ، وصلاحية مخارج النجدة، وأخذ عينات عشوائية من مياه الصرف الصناعي قبل وبعد المعالجة، وتحليلها معملياً للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية، التقييم البيئي للمداخن وأنظمة التهوية، ومدى الالتزام بخطة إدارة المخلفات الخطرة داخل المصانع.

وأكد نائب المحافظ خلال الجولة على ضرورة الالتزام بجداول الصيانة الدورية لمعدات الإطفاء والمعالجة، مشدداً على ضرورة استمرار متابعة السلامة البيئية والبشرية، مؤكدا ضرورة التوفيق بين متطلبات الإنتاج وحماية الصحة العامة والموارد الطبيعية، مشيرا إلى أن المنطقة الصناعية بجمصة تمثل رافداً اقتصادياً مهماً للمحافظة، واستقرارها البيئي والوقائي شرط أساسي لاستدامة عملها وتوسعها المستقبلي.