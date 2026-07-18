حكم دولي سابق: الـ VAR خارج الخدمة في مباريات الأرجنتين بكأس العالم

أكد أحمد الشناوي الحكم الدولي السابق، أن منتخب مصر تعرض إلى ظلم تحكيمي في مباراة الأرجنتين في كأس العالم .

وقال أحمد الشناوي في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الفار بيكون خارج الخدمة في مباريات الأرجنتين في كأس العالم ".

وأضاف أحمد الشناوي :" في مباراة الأرجنتين والجزائر ميسي كان يستحق طرد مباشر في لعبة مشتركة مع لاعب الجزائر والفار لم يراجع الحكم ".

وتابع أحمد الشناوي :" البرازيل اللي هيا ملكة كرة القدم خاصة في كأس العالم لم تجاملها الفيفا ".

وأكمل :" أوروبا وأفريقيا كلها ضد إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم بسبب القرارات العجيبة الخاصة بكأس العالم ".

