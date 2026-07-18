توصيل الغاز الطبيعي يتوسع لخدمة أهالي مراكز ومدن وقرى الغربية

استقبل اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، المهندس محمد قنديل، رئيس مجلس إدارة شركة غاز مصر، والوفد المرافق له، بحضور اللواء محمد منصور شعير السكرتير العام للمحافظة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ،وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك والتوسع في مشروعات توصيل الغاز الطبيعي بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، تنفيذًا لتوجهات الدولة نحو استكمال مشروعات البنية التحتية وتحقيق التنمية الشاملة.

توجيهات محافظ الغربية

وخلال اللقاء، استعرض المهندس محمد قنديل الموقف التنفيذي لمشروعات الشركة داخل محافظة الغربية، وما تحقق من معدلات إنجاز في أعمال توصيل الغاز الطبيعي، إلى جانب عدد العملاء الذين تم توصيل الخدمة إليهم، وأطوال الشبكات التي جرى تنفيذها، والخدمات التي تقدمها الشركة للمواطنين. كما تناول العرض ما تم إنجازه داخل قرى مركز زفتى ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والاستعدادات الجارية لاستكمال الأعمال بالمراحل المقبلة.

تحرك تنفيذي عاجل

وأكد محافظ الغربية أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالتوسع في خدمات المرافق الأساسية، وفي مقدمتها الغاز الطبيعي، لما يمثله من خدمة حضارية تسهم في تحسين جودة الحياة وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مشددًا على ضرورة استمرار التنسيق بين المحافظة وشركة غاز مصر لتسريع معدلات التنفيذ والوصول بالخدمة إلى أكبر عدد ممكن من القرى والمناطق المستهدفة، وفق الجداول الزمنية المحددة.

دعم المشروعات الخدمية

وأشار اللواء الدكتور علاء عبد المعطي إلى أن المحافظة تتابع بصورة مستمرة تنفيذ مشروعات المرافق والخدمات، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة للمواطنين من المشروعات القومية التي تنفذها الدولة، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد استمرار العمل المشترك مع مختلف الجهات المعنية لتوسيع نطاق خدمات الغاز الطبيعي، بما يواكب خطط التنمية ويُلبي تطلعات أهالي الغربية في الحصول على خدمات حديثة وآمنة داخل جميع مراكز ومدن المحافظة.