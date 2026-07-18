مع كلمة المرشد الإيراني .. بلاغ عن حادث سفينة قبالة سواحل الدقم في عُمان

شهدت المياه القريبة من مدينة الدقم العُمانية، السبت، حادثًا بحريًا جديدًا بعد أن أبلغت إحدى الناقلات عن تعرضها لواقعة أثناء إبحارها قبالة السواحل العُمانية، في تطور يأتي بالتزامن مع كلمة ألقاها المرشد الإيراني، وفي ظل تصاعد التوتر العسكري بين الولايات المتحدة وإيران، ما أعاد المخاوف بشأن سلامة الملاحة في بحر العرب ومضيق هرمز.

وبحسب تقارير أمنية بحرية، تلقّت الجهات المختصة بلاغًا من الناقلة بشأن الحادث، فيما باشرت السلطات المعنية متابعة الواقعة والتحقق من ملابساتها، دون صدور تأكيد فوري حول طبيعة الحادث أو أسبابه أو حجم الأضرار التي لحقت بالسفينة.

ويأتي الحادث في وقت تشهد فيه المنطقة تصاعدًا غير مسبوق في المخاطر الأمنية التي تستهدف حركة الملاحة، إذ سبق أن سجلت عدة حوادث استهدفت ناقلات وسفن تجارية في محيط مضيق هرمز وخليج عُمان خلال الأيام الماضية، ما دفع الهيئات البحرية الدولية إلى إصدار تحذيرات للسفن بضرورة توخي أقصى درجات الحذر أثناء العبور.

ويُعد ميناء الدقم أحد أهم الموانئ الاستراتيجية في سلطنة عُمان، نظرًا لموقعه المطل على بحر العرب خارج مضيق هرمز، وهو ما يجعله محطة رئيسية لخطوط التجارة والطاقة العالمية، كما يكتسب أهمية متزايدة في ظل اضطرابات الملاحة داخل الخليج.

ويعكس توقيت الحادث، الذي تزامن مع خطاب المرشد الإيراني، يعكس حساسية المرحلة التي تمر بها المنطقة، خاصة مع استمرار تبادل الضربات العسكرية بين واشنطن وطهران، وتصاعد المخاوف من امتداد التوتر إلى الممرات البحرية الحيوية التي يمر عبرها جزء كبير من صادرات النفط العالمية. إلا أنه لا توجد حتى الآن أدلة رسمية تربط بين الخطاب الإيراني والحادث البحري، كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الواقعة.

وكانت جهات بحرية دولية قد حذرت في وقت سابق من تزايد المخاطر الأمنية في محيط مضيق هرمز وخليج عُمان، داعية السفن التجارية وناقلات النفط إلى متابعة الإرشادات الأمنية والإبلاغ الفوري عن أي نشاط غير اعتيادي، في ظل استمرار التحقيقات بشأن عدد من الحوادث التي شهدتها المنطقة مؤخرًا.