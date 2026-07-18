قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اللي جاي خطير.. أحمد موسى: أمريكا لها مصلحة كبيرة في استمرار الحرب على إيران
البيطريين: تحصين وتعقيم الكلاب الضالة قبل إعادة إطلاقها لحماية المواطنين
رونالدينيو: قوة الأرجنتين لا تكمن في ميسي وحده.. وهذا سر وصولها لنهائي كأس العالم
أحمد موسى: إيران بتجهز نفسها لحرب طويلة مع أمريكا
مع كلمة المرشد الإيراني .. بلاغ عن حادث سفينة قبالة سواحل الدقم في عُمان
عقوبتها قد تصل للإعدام.. إيران توجه اتهامات بحق رضا بهلوي و300 صحفي
مواجهة أمريكية إيرانية.. ضربات متبادلة بين واشنطن وطهران والخليج يدفع الثمن
أحمد موسى: ترامب يجهز لهجوم بري على إيران.. وطهران تواصل اعتداءاتها على الأشقاء العرب
زلزال في واشنطن.. أيباك تعاقب 20 نائبا ديمقراطيا بعد التصويت ضد تمويل إسرائيل
اختبارات القدرات.. أماكن أداء الاختبارات بالجامعات 2026
تعليق قوي من أحمد موسى على استمرار الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية | بث مباشر
قادة إسرائيليون يهاجمون الإرهاب اليهودي.. كيف أصبحت المستوطنات أداة انتخابية في دولة الاحتلال؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

زلزال في واشنطن.. أيباك تعاقب 20 نائبا ديمقراطيا بعد التصويت ضد تمويل إسرائيل

أيباك
أيباك
ناصر السيد

علقت لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (أيباك) جهود جمع التبرعات لحملات أكثر من عشرين ديمقراطياً في مجلس النواب صوتوا على قطع مليارات الدولارات من المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل في وقت سابق من هذا الأسبوع.


صوّت أكثر من 100 ديمقراطي في مجلس النواب لصالح تعديل مشروع قانون تمويل السنة المالية 2027 لوزارة الخارجية والأمن القومي الذي قدمه النائب توماس ماسي (جمهوري من كنتاكي) يوم الأربعاء، والذي كان من شأنه أن يقيد استخدام الأموال الواردة في مشروع القانون لدعم إسرائيل ويخفض برنامج التمويل العسكري الأجنبي بمقدار 3.3 مليار دولار.
فشل التعديل في نهاية المطاف حيث انقسم الديمقراطيون بالتساوي تقريبًا حول هذه القضية وكان ماسي هو الصوت الجمهوري الوحيد، لكنه سلط الضوء على تحول متزايد بين أعضاء الحزب نحو أقرب حليف للولايات المتحدة في الشرق الأوسط.
والآن، عندما يزور الناس بوابة التبرعات لحملات AIPAC عبر الإنترنت للتبرع للمرشحين "المؤيدين لإسرائيل"، لم يعد الخيار متاحًا للأعضاء الذين أيدوا تعديل ماسي.
ويشمل ذلك كاثرين كلارك (من ولاية ماساتشوستس)، رئيسة الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب، ونانسي بيلوسي (من ولاية كاليفورنيا)، رئيسة مجلس النواب السابقة، وجيك أوشينكلوس (من ولاية ماساتشوستس)، وغيرهم الكثير.
ظلت روابط التبرع نشطة حتى مساء الجمعة بالنسبة لأعضاء ديمقراطيين آخرين في مجلس النواب ممن عارضوا التعديل، مثل زعيم الأقلية حكيم جيفريز (نيويورك) ورئيس كتلة الديمقراطيين في مجلس النواب بيت أغيلار (كاليفورنيا).
وصرحت ديرين سوزا، المتحدثة باسم لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (أيباك)، لصحيفة ذا هيل بأن "أعضاء لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (أيباك) يقدرون بشدة ممثليهم الذين يتمسكون بالمبادئ ويشعرون بخيبة أمل من أولئك الذين لا يفعلون ذلك".
يتعرض الديمقراطيون لضغوط متزايدة من أفراد في أقصى الجناح اليساري للحزب والذين يعارضون بشدة الدعم غير المشروط لإسرائيل، مدفوعين في المقام الأول بالأزمة الإنسانية الحادة والخسائر في صفوف المدنيين في غزة.


أصبح قبول الأموال من جماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل بمثابة اختبار أيديولوجي في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، مما يكشف عن انقسامات عميقة بين الفصائل الوسطية والتقدمية في الحزب.
في منشور يدافع فيه عن تصويته ، كتب أوشينكلوس أنه يجب محاسبة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس ترامب على "حربهما الكارثية ضد إيران، وتمكينهما لعنف المستوطنين في الضفة الغربية، وعدم اتساقهما الاستراتيجي في مواجهة الإرهاب الإسلامي" - وفق تعبيره.
وكتب قائلاً: "إن السلطة الممنوحة من الكونجرس لتمويل وبيع الأسلحة الأمريكية الصنع للحلفاء هي بمثابة منح ثقة لكل من الإدارة الرئاسية ورؤساء الحكومات المقابلة لها"، مشيراً إلى أن الثقة قد "ضُحّي بها" من خلال تصرفات الرئيس ورئيس الوزراء.


ليست هذه المرة الأولى التي تتخذ فيها لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (أيباك) إجراءً لوقف جمع التبرعات للحملات الانتخابية بسبب تصويتات محددة.
في مايو 2024، قامت المجموعة بإزالة خيار التبرع المباشر إلى 15 مشرعًا جمهوريًا صوتوا ضد 14 مليار دولار من المساعدات العسكرية الطارئة لإسرائيل.

زلزال في واشنطن أيباك تمويل إسرائيل لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 21 الآن بعد تراجعه أكثر من 1800 جنيه

أسعار الدواجن

انخفاض جديد في أسعار الدواجن والبانيه اليوم.. كم وصل سعر الكيلو؟

صلاح وشوبير

ودارت الأيام.. الطفل مصطفى شوبير يشهد زفاف محمد صلاح.. والأخير يحضر عقد قران أوفا

الشاب والتريلا

مأساة تهز الفيوم.. انقلاب تريلا فوق سيارة ملاكي وشاب يودع الحياة داخلها

محمد صلاح

بعد ارتباط اسمه بهم.. بشكتاش يصدر بيانًا رسميًا بشأن التعاقد مع محمد صلاح

استعلام عن القضايا المرفوعة ضدك

وداعاً لطوابير المحاكم.. كيفية الاستعلام عن القضايا المرفوعة ضدك أون لاين

وزير التربية والتعليم

موعد نتيجة الثانوية العامة 2026 والمواد التي انتهى تصحيحها بالكنترولات|تفاصيل عاجلة

احمد العوضي والفتاة

بلف وراه بقالي سنين.. صاحبة فيديو أحمد العوضي تكشف سر ملاحقته في السينما

ترشيحاتنا

جولة

جولة مسئولين بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمطوبس

وزيرة التنمية المحلية والبيئة

منال عوض تشارك باحتفالية القنصلية المصرية في أسطنبول بذكرى ثورة 23 يوليو

مصر لإدارة الأصول العقارية

مصر لإدارة الأصول العقارية تطلق خدماتها المتكاملة بأبليكيشن Misrrea

بالصور

أحدث 5 سيارات كهربائية في السوق المصري ‏

أحدث 5 سيارات كهربائية
أحدث 5 سيارات كهربائية
أحدث 5 سيارات كهربائية

بلوك كاجوال وتنورة قصيرة.. ساندي تثير الجدل في أحدث ظهور

ساندي
ساندي
ساندي

حملات مكبرة لإزالة التعديات والإشغالات المخالفة وإعادة الانضباط إلى الشوارع بالشرقية

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

المروحة أم التكييف؟ أيهما أفضل للنوم في الأجواء شديدة الرطوبة؟

أيهما افضل أثناء النوم المروحة أم التكييف في الحر؟
أيهما افضل أثناء النوم المروحة أم التكييف في الحر؟
أيهما افضل أثناء النوم المروحة أم التكييف في الحر؟

فيديو

ياسر الطوبجي

من الصدفة إلى التعافي .. ياسر الطوبجي يحكي تفاصيل إصابته بالورم ورحلة الشفاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ارحموا من في الأرض

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

المزيد