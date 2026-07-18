زلزال في واشنطن.. أيباك تعاقب 20 نائبا ديمقراطيا بعد التصويت ضد تمويل إسرائيل

علقت لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (أيباك) جهود جمع التبرعات لحملات أكثر من عشرين ديمقراطياً في مجلس النواب صوتوا على قطع مليارات الدولارات من المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل في وقت سابق من هذا الأسبوع.



صوّت أكثر من 100 ديمقراطي في مجلس النواب لصالح تعديل مشروع قانون تمويل السنة المالية 2027 لوزارة الخارجية والأمن القومي الذي قدمه النائب توماس ماسي (جمهوري من كنتاكي) يوم الأربعاء، والذي كان من شأنه أن يقيد استخدام الأموال الواردة في مشروع القانون لدعم إسرائيل ويخفض برنامج التمويل العسكري الأجنبي بمقدار 3.3 مليار دولار.

فشل التعديل في نهاية المطاف حيث انقسم الديمقراطيون بالتساوي تقريبًا حول هذه القضية وكان ماسي هو الصوت الجمهوري الوحيد، لكنه سلط الضوء على تحول متزايد بين أعضاء الحزب نحو أقرب حليف للولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

والآن، عندما يزور الناس بوابة التبرعات لحملات AIPAC عبر الإنترنت للتبرع للمرشحين "المؤيدين لإسرائيل"، لم يعد الخيار متاحًا للأعضاء الذين أيدوا تعديل ماسي.

ويشمل ذلك كاثرين كلارك (من ولاية ماساتشوستس)، رئيسة الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب، ونانسي بيلوسي (من ولاية كاليفورنيا)، رئيسة مجلس النواب السابقة، وجيك أوشينكلوس (من ولاية ماساتشوستس)، وغيرهم الكثير.

ظلت روابط التبرع نشطة حتى مساء الجمعة بالنسبة لأعضاء ديمقراطيين آخرين في مجلس النواب ممن عارضوا التعديل، مثل زعيم الأقلية حكيم جيفريز (نيويورك) ورئيس كتلة الديمقراطيين في مجلس النواب بيت أغيلار (كاليفورنيا).

وصرحت ديرين سوزا، المتحدثة باسم لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (أيباك)، لصحيفة ذا هيل بأن "أعضاء لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (أيباك) يقدرون بشدة ممثليهم الذين يتمسكون بالمبادئ ويشعرون بخيبة أمل من أولئك الذين لا يفعلون ذلك".

يتعرض الديمقراطيون لضغوط متزايدة من أفراد في أقصى الجناح اليساري للحزب والذين يعارضون بشدة الدعم غير المشروط لإسرائيل، مدفوعين في المقام الأول بالأزمة الإنسانية الحادة والخسائر في صفوف المدنيين في غزة.



أصبح قبول الأموال من جماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل بمثابة اختبار أيديولوجي في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، مما يكشف عن انقسامات عميقة بين الفصائل الوسطية والتقدمية في الحزب.

في منشور يدافع فيه عن تصويته ، كتب أوشينكلوس أنه يجب محاسبة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس ترامب على "حربهما الكارثية ضد إيران، وتمكينهما لعنف المستوطنين في الضفة الغربية، وعدم اتساقهما الاستراتيجي في مواجهة الإرهاب الإسلامي" - وفق تعبيره.

وكتب قائلاً: "إن السلطة الممنوحة من الكونجرس لتمويل وبيع الأسلحة الأمريكية الصنع للحلفاء هي بمثابة منح ثقة لكل من الإدارة الرئاسية ورؤساء الحكومات المقابلة لها"، مشيراً إلى أن الثقة قد "ضُحّي بها" من خلال تصرفات الرئيس ورئيس الوزراء.



ليست هذه المرة الأولى التي تتخذ فيها لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (أيباك) إجراءً لوقف جمع التبرعات للحملات الانتخابية بسبب تصويتات محددة.

في مايو 2024، قامت المجموعة بإزالة خيار التبرع المباشر إلى 15 مشرعًا جمهوريًا صوتوا ضد 14 مليار دولار من المساعدات العسكرية الطارئة لإسرائيل.