انطلاق احتجاجات داعمة لفلسطين في لندن لحث آندي بيرنهام على فرض عقوبات ضد إسرائيل

يحتشد آلاف المتظاهرين المؤيدين لفلسطين في لندن، اليوم السبت، لحث آندي بيرنهام، زعيم حزب العمال البريطاني الجديد، على فرض عقوبات ضد إسرائيل.

وذكرت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية، أن الاحتجاجات تهدف إلى الضغط على الحكومة لاتخاذ إجراءات حاسمة بشأن العمليات الإسرائيلية في غزة.

ومن المقرر أن تبدأ المسيرة، التي ينظمها تحالف دعم فلسطين، في ميدان راسل في لندن في الساعة 12:45 ظهراً (بتوقيت لندن) متجهة إلى حي وستمنستر، عبر شارع هولبورن وستراند، وصولًا إلى شارع وايتهول، على أن تنتهي بحلول الساعة 5:30 مساءً.

وحث بيتر ليري، نائب مدير حملة التضامن مع فلسطين، بيرنهام على النأي بنفسه عن نهج رئيس الوزراء البريطاني المستقيل كير ستارمر، داعيًا إياه إلى فرض عقوبات واسعة النطاق على إسرائيل، بما في ذلك حظر شامل على الأسلحة وحظر تام على جميع الأنشطة التجارية التي تساعد أو تساهم في انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي.

وقد أقر بيرنهام الأسبوع الماضي بأن حزبه "لم يتعامل مع الأمر بالشكل الصحيح"، معربًا عن أسفه إزاء ذلك ومتعهدًا بتقوية نهج الحكومة المقبلة تجاه هذا الشأن.

وقد انتقد بيرنهام، بحسب (الإندبندنت) بطء استجابة المملكة المتحدة لدعوات وقف إطلاق النار، ودعا إلى فرض مزيد من العقوبات، بما في ذلك "تدابير لحظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية".