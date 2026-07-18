قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التنمية المحلية: إزالة 3 عقارات مخالفة بالغربية وإحالة الموظفين المتقاعسين للتحقيق
تنظيم وحماية وتمكين اقتصادي.. إطلاق استراتيجية شاملة للمهندسين تقوم على 4 ركائز و14 محورا
مشروعات تنموية.. الرئيس السيسي : بحثنا مقترح إنشاء ممر متعدد الوسائط يربط بين القاهرة ودار السلام
الرئيس السيسي من تنزانيا: بحثنا مقترح إنشاء ممر متعدد الوسائط يربط بين "القاهرة" و "دار السلام" عن طريق إقامة مشروعات تنموية
مونديال المؤامرات.. كيف استفاد ميسي من الفار والذكاء الاصطناعي في تخطي مصر والوصول إلى نهائي كأس العالم ؟
5820 جنيها للجرام.. أسعار الذهب اليوم في مصر
عمدة نيويورك يبحث قانونيا إمكانية اعتقال نتنياهو خلال زيارته للأمم المتحدة
الرئيس السيسي من تنزانيا: بحثنا مقترح استحداث خط ملاحي للربط البحري بين مينائي "سفاجا" و"دار السلام"
تفاصيل سعر الدولار في البنوك الآن
الخليج يدفع الثمن .. نيران المواجهة الأمريكية - الإيرانية تحرق المنطقة| تفاصيل
الرئيس السيسي: نتطلع لإتاحة المزيد من المشروعات التنزانية أمام الشركات المصرية
نصدق مين؟.. استقالة مفاجئة لـ ربيع ياسين من السكة ونجله يكشف المستور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية: الشائعة أخطر من الرصاصة.. والسوشيال ميديا تستهدف الأخلاق والأسرة والاقتصاد

مجلس النواب
مجلس النواب
عبد الرحمن سرحان

أكدت النائبة نيفين الكاتب، عضو مجلس النواب، أن التأثيرات السلبية لمواقع التواصل الاجتماعي تجاوزت حدود الاستخدام الشخصي، وأصبحت تمثل تحديًا حقيقيًا أمام استقرار الأسرة المصرية، ومنظومة القيم، والاقتصاد الوطني، في ظل الانتشار الواسع للشائعات والمحتوى المضلل، وغياب الوعي لدى قطاع من المستخدمين، خاصة الأطفال والمراهقين.

خطر السوشيال ميديا على الأجيال

وقالت "الكاتب" إن أخطر ما تفعله السوشيال ميديا اليوم هو إعادة تشكيل وعي الأجيال الجديدة وفق محتوى لا يخضع في كثير من الأحيان لأي ضوابط أخلاقية أو تربوية، الأمر الذي ينعكس على سلوكيات الأبناء، ويزيد من الفجوة داخل الأسرة، ويؤثر على الهوية الثقافية للمجتمع المصري.

وأضافت أن الشائعات التي تنتشر عبر المنصات الرقمية لا تقتصر أضرارها على إثارة البلبلة، بل تمتد لتقويض الثقة في مؤسسات الدولة، والإضرار بمناخ الاستثمار، وإرباك الأسواق، وهو ما يجعل التعامل مع الفضاء الإلكتروني قضية ترتبط بحماية الأمن المجتمعي والاقتصادي، وليس مجرد قضية تقنية.

تنظيم استخدام التكنولوجيا للأطفال

وثمنت النائبة توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ضرورة تنظيم استخدام التكنولوجيا للأطفال، وبناء جيل يمتلك الوعي الرقمي، مؤكدة أن هذه التوجيهات تمثل رؤية استباقية لحماية النشء من مخاطر الإدمان الإلكتروني والاستغلال الفكري، وترسيخ الاستخدام الإيجابي للتكنولوجيا في التعليم والإبداع والابتكار.

وطالبت نيفين الكاتب بإطلاق برنامج وطني للتثقيف الرقمي تشارك فيه وزارات التعليم والثقافة والشباب والإعلام، إلى جانب المؤسسات الدينية والمجتمع المدني، لترسيخ ثقافة الاستخدام المسؤول لمواقع التواصل الاجتماعي، مع تشديد المواجهة ضد الصفحات التي تروج للشائعات وخطاب الكراهية والمحتوى الهابط، حفاظًا على تماسك الأسرة المصرية وصون قيم المجتمع.

الشائعات مواجهة الشائعات البرلمان النواب مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

3 أيام إجازة متتالية.. بشرى سارة للموظفين بقرار من رئيس الوزراء

هل تشغيل القرآن يحضر الجن

هل تشغيل القرآن دون الاستماع له يحضر الجن ويسكنه في البيت؟

زيكو وزوجته

زوجة مصطفى زيكو تكشف مفاجأة كانت تُجهزها لوالدته بعد الأزمة الأخيرة

هل يختبئ الثعبان داخل السرير أو الحذاء ؟

هل يختبئ الثعبان داخل السرير أو الحذاء ؟ الحقيقة الكاملة

4 علامات تكشف وجود ثعبان في منزلك.. وخطأ واحد قد يعرضك للخطر إذا رأيته

4 علامات تكشف وجود ثعبان في منزلك.. وخطأ واحد قد يعرضك للخطر إذا رأيته

فرنسا وانجلترا

موعد مباراة فرنسا وإنجلترا في كأس العالم والقنوات الناقلة

أسعار الدواجن

انخفاض جديد في أسعار الدواجن والبانيه اليوم.. كم وصل سعر الكيلو؟

صلاح وشوبير

ودارت الأيام.. الطفل مصطفى شوبير يشهد زفاف محمد صلاح.. والأخير يحضر عقد قران أوفا

ترشيحاتنا

توخيل

مدرب إنجلترا: لم أندم على قراراتي أمام الأرجنتين في نصف نهائي المونديال

بيراميدز

هاني سعيد: بيراميدز يستعد للموسم الجديد في تركيا

كأس أمم أفريقيا

كاف يحسم الجدل.. رفض مقترح زيادة منتخبات في أمم إفريقيا 2028

بالصور

الإجهاد الحراري أم ضربة الشمس؟ كيف تفرق بينهما ومتى تتوجه للطوارئ؟

الإجهاد الحراري
الإجهاد الحراري
الإجهاد الحراري

شارك ‏EX‏.. أسعار ميتسوبيشي لانسر المستعملة بالسوق المصري ‏

ميتسوبيشي لانسر
ميتسوبيشي لانسر
ميتسوبيشي لانسر

مع ارتفاع الحرارة.. متى يصبح ترك الأطفال أو الحيوانات داخل السيارة خطرًا قاتلًا؟

مخاطر ترك الأطفال أو الحيوانات داخل السيارة في الصيف
مخاطر ترك الأطفال أو الحيوانات داخل السيارة في الصيف
مخاطر ترك الأطفال أو الحيوانات داخل السيارة في الصيف

قائد القوات البحرية يلتقى رئيس هيئة الأركان البحرية الباكستانية لبحث التعاون المشترك

قائد القوات البحرية يلتقى رئيس هيئة الأركان البحرية الباكستانية
قائد القوات البحرية يلتقى رئيس هيئة الأركان البحرية الباكستانية
قائد القوات البحرية يلتقى رئيس هيئة الأركان البحرية الباكستانية

فيديو

العقاب الذهبي - GOLDEN EAGLE

ختام فعاليات التدريب المصري التركي المشترك "العقاب الذهبي".. فيديو وصور

رئيس الأرجنتين ونهائي كأس العالم

رئيس الأرجنتين يرفض حضور نهائي كأس العالم.. والسبب مفاجأة!

دكتور فود

من السوشيال ميديا إلى ساحات القضاء.. من هو «دكتور فود»؟

زيكو

طول عمرك رقم واحد.. رسالة مؤثرة من مصطفى زيكو لوالدته بعد تصريحاتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

المزيد