برلمانية: الشائعة أخطر من الرصاصة.. والسوشيال ميديا تستهدف الأخلاق والأسرة والاقتصاد

أكدت النائبة نيفين الكاتب، عضو مجلس النواب، أن التأثيرات السلبية لمواقع التواصل الاجتماعي تجاوزت حدود الاستخدام الشخصي، وأصبحت تمثل تحديًا حقيقيًا أمام استقرار الأسرة المصرية، ومنظومة القيم، والاقتصاد الوطني، في ظل الانتشار الواسع للشائعات والمحتوى المضلل، وغياب الوعي لدى قطاع من المستخدمين، خاصة الأطفال والمراهقين.

خطر السوشيال ميديا على الأجيال

وقالت "الكاتب" إن أخطر ما تفعله السوشيال ميديا اليوم هو إعادة تشكيل وعي الأجيال الجديدة وفق محتوى لا يخضع في كثير من الأحيان لأي ضوابط أخلاقية أو تربوية، الأمر الذي ينعكس على سلوكيات الأبناء، ويزيد من الفجوة داخل الأسرة، ويؤثر على الهوية الثقافية للمجتمع المصري.

وأضافت أن الشائعات التي تنتشر عبر المنصات الرقمية لا تقتصر أضرارها على إثارة البلبلة، بل تمتد لتقويض الثقة في مؤسسات الدولة، والإضرار بمناخ الاستثمار، وإرباك الأسواق، وهو ما يجعل التعامل مع الفضاء الإلكتروني قضية ترتبط بحماية الأمن المجتمعي والاقتصادي، وليس مجرد قضية تقنية.

تنظيم استخدام التكنولوجيا للأطفال

وثمنت النائبة توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ضرورة تنظيم استخدام التكنولوجيا للأطفال، وبناء جيل يمتلك الوعي الرقمي، مؤكدة أن هذه التوجيهات تمثل رؤية استباقية لحماية النشء من مخاطر الإدمان الإلكتروني والاستغلال الفكري، وترسيخ الاستخدام الإيجابي للتكنولوجيا في التعليم والإبداع والابتكار.

وطالبت نيفين الكاتب بإطلاق برنامج وطني للتثقيف الرقمي تشارك فيه وزارات التعليم والثقافة والشباب والإعلام، إلى جانب المؤسسات الدينية والمجتمع المدني، لترسيخ ثقافة الاستخدام المسؤول لمواقع التواصل الاجتماعي، مع تشديد المواجهة ضد الصفحات التي تروج للشائعات وخطاب الكراهية والمحتوى الهابط، حفاظًا على تماسك الأسرة المصرية وصون قيم المجتمع.