41 ولسه .. إعلان غير متوقع من الأرصاد

كشفت الدكتورة منار غانم، نائب مدير المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت، محذرة من استمرار الارتفاع في درجات الحرارة المحسوسة نتيجة زيادة نسب الرطوبة، مع توقعات بوصولها إلى 41 درجة خلال الأيام المقبلة.

منخفض الهند الموسمي يرفع نسب الرطوبة

وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة الأولى، إن البلاد تتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي، الذي يتعمق بشكل كبير، ما يؤدي إلى ارتفاع نسب الرطوبة، بالتزامن مع ضعف حركة الرياح.

39 درجة حرارة محسوسة في القاهرة اليوم

وأضافت أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم في القاهرة الكبرى تسجل 36 درجة مئوية، إلا أن ارتفاع نسبة الرطوبة يجعل درجة الحرارة المحسوسة تصل إلى 39 درجة، ليكون اليوم من أكثر أيام الأسبوع حرارة.

انخفاض الحرارة ليلًا ولكن الرطوبة مستمرة

وأوضحت أن درجات الحرارة تبدأ في الانخفاض مع غياب أشعة الشمس، لكنها لا تتراجع بشكل كبير، حيث تسجل الصغرى ليلًا نحو 26 درجة مئوية، مع استمرار تأثير الرطوبة.

الأيام المقبلة أكثر حرارة

وأشارت نائب مدير المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن الأيام المقبلة ستشهد مزيدًا من الارتفاع في درجات الحرارة المحسوسة، لتصل إلى 41 درجة مئوية، نتيجة استمرار ارتفاع نسب الرطوبة.

وأكدت منار غانم أن ارتفاع نسب الرطوبة هو العامل الرئيسي وراء الشعور بزيادة درجات الحرارة، داعية المواطنين إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترات الظهيرة والإكثار من شرب المياه، خاصة مع استمرار الموجة الحارة خلال الأيام المقبلة.