الكويت تعلن جاهزية المنظومة الصحية للتعامل مع مستجدات الأوضاع الحالية

أكد وزير الصحة الكويتي، الدكتور أحمد العوضي، اليوم /السبت/، جاهزية المنظومة الصحية في البلاد بما في ذلك المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية والمنشآت الصحية للتعامل مع مستجدات الأوضاع الحالية، حيث تواصل تقديم خدماتها بصورة طبيعية مع استمرار توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والمخزون الاستراتيجي بما يرسخ قدرة المنظومة الصحية على مواصلة أداء رسالتها بكفاءة واقتدار.

جاء خلال ترؤس الوزير العوضي اجتماعا موسعا بمركز الأزمات في ديوان عام وزارة الصحة الكويتية بحضور وكيل الوزارة الشيخ الدكتور سلمان خليفة الصباح وقيادات الوزارة ومديري الإدارات الحيوية وأعضاء لجنة الطوارئ المركزية، وذلك لمتابعة مستجدات الأوضاع الحالية والوقوف على مستوى جاهزية المنظومة الصحية في مختلف القطاعات.

وذكرت وزارة الصحة الكويتية أن الوزير العوضي شدد على أهمية الجاهزية الاستباقية واستمرار المتابعة الميدانية ورفع مستوى التنسيق بين جميع قطاعات الوزارة بما يعزز كفاءة الأداء ويضمن سرعة التعامل مع أي مستجدات وفق الخطط الوطنية المعتمدة.

وأوضحت أن الاجتماع ناقش خطط الاستجابة للطوارئ وآليات التنسيق بين قطاعات الوزارة وتعزيز سرعة الاستجابة ورفع مستوى الجاهزية التشغيلية ومراجعة الإجراءات الاحترازية بصورة مستمرة بما يواكب تطورات الموقف ويضمن المحافظة على سلامة المرضى واستمرارية الخدمات الصحية من دون انقطاع.