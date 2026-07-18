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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مصرع جنديين أمريكيين خلال هجمات إيرانية بصواريخ باليستية على الأردن

القيادة المركزية الامريكية
القيادة المركزية الامريكية
القسم الخارجي

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم، مقتل جنديين أمريكيين أثناء تصدي القوات الأمريكية، بالتنسيق مع قوات شريكة، لهجمات إيرانية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة استهدفت مواقع في الأردن.

وأوضحت القيادة، في بيان، أن جنديًا أمريكيًا آخر لا يزال في عداد المفقودين، فيما تتواصل عمليات البحث والتحقيق في ملابسات الحادث.

وأضاف البيان أن أربعة جنود أمريكيين أُجلوا لتلقي العلاج في مستشفيات أردنية عقب إصابتهم خلال الهجمات، قبل أن يغادروها لاحقًا بعد استقرار أوضاعهم الصحية، بينما عاد بقية العسكريين الذين تعرضوا لإصابات طفيفة إلى أداء مهامهم.

وأكدت القيادة المركزية أنها ستمتنع عن الكشف عن هويات الجنديين القتيلين أو أي تفاصيل إضافية بشأنهما لمدة 24 ساعة، احترامًا لخصوصية ذويهما وحتى استكمال إجراءات إبلاغ العائلات رسميًا.

يأتي هذا التطور في ظل استمرار الهجمات التي تستهدف الأراضي الأردنية، والتي تقول إيران إنها موجهة ضد أهداف وقواعد عسكرية أمريكية منتشرة في المملكة، في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيدًا عسكريًا متزايدًا بين واشنطن وطهران.

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