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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

اتوفى معاه 5 من الفيوم.. آخر كلمات مصري ضحية حادث تسرب الغاز بالسعودية

مصري - ضحية حادث السعودية
مصري - ضحية حادث السعودية
باسنتي ناجي

شهدت المملكة العربية السعودية حادثًا مأساويًا إثر تسرب للغاز داخل شقة سكنية بمدينة الرياض، أسفر عن وفاة 6 مصريين من أبناء محافظة الفيوم اختناقًا، وسط حالة من الحزن بين أسر الضحايا وأهالي قريتهم. وتشير المعلومات الأولية إلى أن الحادث وقع نتيجة تسرب غاز داخل مقر إقامتهم، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيقات لكشف ملابساته. 

حادث السعودية 

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي آخر ما كتبه أحد الضحايا قبل وفاته، حيث نشر عبر حسابه عبارة: "لبيك اللهم عمرة"، في إشارة إلى استعداده لأداء مناسك العمرة، وهو ما أثار تفاعلًا واسعًا وحزنًا كبيرًا بين المتابعين بعد انتشار نبأ وفاته.

ومن المنتظر الانتهاء من الإجراءات الرسمية الخاصة بالضحايا تمهيدًا لنقل جثامينهم إلى مصر ودفنهم في مسقط رأسهم، فيما تواصل السلطات السعودية تحقيقاتها للوقوف على الأسباب الدقيقة للحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة.

حادث السعودية محافظة الفيوم الاهلي

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