السعودية وإسرائيل الأبرز.. أمريكا تحذر رعاياها من السفر إلى 15دولة بالشرق الأوسط

أصدرت السفارات الأمريكية في كل من لبنان، العراق، البحرين، والمملكة العربية السعودية تحذيرات أمنية متطابقة، مشيرة إلى أن الوضع الأمني في المنطقة لا يزال معقدا مع احتمال حدوث تصعيد غير متوقع.



وأوصت الرعايا الأمريكيين بتوخي أقصى درجات الحذر، ومتابعة الأخبار المحلية، والتحقق من جداول رحلاتهم الجوية، مع التنبيه لاحتمال حدوث اضطرابات في السفر أو إغلاق للمجال الجوي دون سابق إنذار، وضرورة الاحتماء بالمأوى في حال وقوع أي هجمات.

وشددت التحذيرات على عدم السفر إلى لبنان والعراق، بينما دعت إلى "إعادة النظر" في السفر إلى البحرين والسعودية.

وفي أوسع نطاق لها، شمل تحذير وزارة الخارجية الأمريكية 15 وجهة هي: البحرين، لبنان، مصر، عُمان، إيران، قطر، العراق، المملكة العربية السعودية، إسرائيل، الضفة الغربية وقطاع غزة، سوريا، الأردن، الإمارات العربية المتحدة، الكويت، واليمن.