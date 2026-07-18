بمشاركة 20 طفلا.. انطلاق رحلة أبناء الجنوب إلى الإسكندرية ضمن مبادرة "أهلا بالصيف"

ينظم المجلس القومي للأمومة والطفولة رحلة ترفيهية وثقافية إلى محافظة الإسكندرية؛ بمشاركة 20 طفلًا من مدن حلايب وشلاتين وأبو رماد، خلال الفترة من 19 إلى 23 يوليو الجاري، ضمن مبادرة "أهلاً بالصيف".

أطفال حلايب وشلاتين في رحلة استكشافية للإسكندرية

تأتي الرحلة - التي تقام في إطار تنمية مهارات أبناء الجنوب وتعزيز الشخصية وبناء الإنسان - تحت رعاية رئيس المجلس القومي للأمومة والطفولة الدكتورة سحر السنباطي، ومحافظ البحر الأحمر الدكتور وليد البرقي.

يتضمن برنامج الرحلة زيارة عدد من المعالم السياحية بمحافظة الإسكندرية، إلى جانب مجموعة من الفعاليات الترفيهية التي تعمل على تعزيز حماية الأطفال وتنميه مهارتهم.

وهذه الرحلة هي الثانية، التى يشارك فيها أبناء حلايب وشلاتين؛ حيث كانت الرحلة الأولى في عيد الطفولة الماضي، وضمت 30 طفلا من أبناء حلايب وشلاتين وأبورماد، حيث زاروا المعالم الأثرية منها: المتحف المصري الكبير ومتحف الحضارات القديمة، فضلا عن زيارة العاصمة الإدارية، بالإضافة إلى المشاركة في أنشطة ترفية ومسرح وورش فنيه ورسم.

يذكر أن فرع المجلس القومي للأمومة والطفولة بشلاتين يقوم بأنشطة توعية وتثقيفية منها برامج لتعديل السلوك، وذلك بالتنسيق مع مديريتي التربية والتعليم والشباب والرياضة، فضلا عن تنظيم معرض للكتاب.