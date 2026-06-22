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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عضو الأمومة والطفولة يحذر من استهداف الأطفال عبر المحتوى الرقمي

المحتوى الرقمي للأطفال
المحتوى الرقمي للأطفال
محمود محسن

أكد الدكتور نور أسامة، عضو المجلس القومي للأمومة والطفولة، أن هناك محاولات لاستقطاب الأطفال والشباب عبر وسائل رقمية وألعاب إلكترونية وتطبيقات تواصل، بهدف التأثير على أفكارهم وقيمهم.

وقال نور أسامة، خلال لقاء له لبرنامج “الساعة 6”، عبر فضائية “الحياة”، أن هذه المحاولات تعتمد على محتوى رقمي جذاب أو عنيف أحياناً، مع تكرار المشاهد والصور بهدف التطبيع مع العنف أو التأثير العاطفي، إضافة إلى سرد قصص ومواد إعلامية تُستخدم لإثارة مشاعر التعاطف أو الغضب لدى الفئات الصغيرة.

وحذّر من خطورة الاستخدام غير المنضبط للألعاب ومنصات التواصل في تشكيل وعي الأطفال، مؤكداً أهمية التوعية والمتابعة الأسرية.

الحد من تأثير مثل هذه المحتويات

وأشار إلى أن زيادة الوعي لدى الشباب وتمسكهم بالانتماء الوطني يمثلان عاملاً أساسياً في الحد من تأثير مثل هذه المحتويات.

نور أسامة القومي للأمومة والطفولة الأطفال الشباب وسائل رقمية

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