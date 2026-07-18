مكافحة آفات المخازن والتبخير الاحترافي.. برنامج تدريبي في مبيدات الآفات

اختتمت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتعاون مع الإدارة المركزية للمكافحة ووقاية النبات، بقطاع الخدمات الزراعية، فعاليات الدورة التدريبية المكثفة ضمن البرنامج التدريبي، الخاص بمكافحة آفات المخازن والتبخير الاحترافي".

يأتي ذلك ذلك تنفيذا لتكليفات وتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، للارتقاء بقطاع الزراعة وضمان تطبيق أعلى معايير الجودة والأمان.

وشهدت ختام الفعاليات الدكتورة هالة أبو يوسف، رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، والدكتور أحمد عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية للمكافحة ووقاية النبات، حيث تم تسليم الشهادات للمتدربين، تقديراً لاجتيازهم البرنامج بنجاح، مع الإعراب عن خالص التمنيات للجميع بدوام التوفيق والتميز في تطبيق المعايير الاحترافية التي من شأنها حماية القطاع الزراعي المصري.

وقالت الدكتورة هالة أبو يوسف رئيس اللجنة، أن هذا البرنامج موجه للفنيين المختصين بالشركات والهيئات العامة في مجال التبخير، حيث يأتي كثمرة للتعاون البناء والمشترك بين اللجنة، الإدارة المركزية للمكافحة ووقاية النبات بقطاع الخدمات الزراعية.



واضافت أبو يوسف ان الدورة شهدت تدريب 15 متدرباً من ممثلي شركات التبخير، حيث يمثل اجتياز هذا البرنامج التأهيلي المتخصص شرطاً أساسياً للحصول على ترخيص مزاولة نشاط مكافحة آفات المخازن والتبخير الاحترافي، لافتة إلى ان البرنامج، الذي عقد على مدى يومين، تضمن تغطية شاملة لأهم الآفات التي تصيب المخازن، وتكنولوجيا تطبيقات المبيدات، وأساسيات التخزين السليم، فضلاً عن الإسعافات الأولية لحالات التسمم، وذلك لضمان تأهيل الكوادر البشرية للعمل باحترافية وكفاءة عالية.