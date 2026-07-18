أوناي سيمون: الأرجنتين ستفرض مباراة بدنية.. وإسبانيا جاهزة لحسم النهائي

أكد أوناي سيمون، حارس مرمى منتخب إسبانيا، أن منتخب بلاده يستعد لمواجهة قوية أمام الأرجنتين في نهائي كأس العالم 2026، مشيرًا إلى أن اللقاء لن يكون سهلًا في ظل القوة البدنية التي يتميز بها المنتخب الأرجنتيني.

وأوضح سيمون، في تصريحات إذاعية نقلتها إذاعة "راديو ماركا"، أن المنتخب الإسباني يتوقع مباراة مليئة بالالتحامات والتدخلات القوية، مشبهًا إياها بالمواجهة التي خاضها الفريق أمام أوروجواي خلال البطولة، والتي شهدت صعوبة كبيرة في فرض أسلوب اللعب المعتاد.

وأضاف حارس "لا روخا" أن المنتخب الإسباني سيواصل الاعتماد على فلسفته الهجومية والاستحواذ على الكرة، رغم إدراكه لطبيعة المباراة المنتظرة، مؤكدًا أن اللاعبين استعدوا جيدًا لمواجهة أي سيناريو قد تفرضه مجريات اللقاء.

وأشار سيمون إلى أن المنتخب الإسباني يمتلك شخصية قوية وقدرة على التعامل مع الضغوط، موضحًا أن الفريق سبق له العودة في مباريات صعبة خلال البطولة، وهو ما يمنحه الثقة قبل خوض النهائي.

كما أشاد حارس إسبانيا بما قدمه المنتخب الأرجنتيني في كأس العالم، معتبرًا أنه أحد أقوى المنتخبات المشاركة، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن منتخب بلاده يمتلك الطموح والإمكانات نفسها من أجل حصد اللقب.

واختتم سيمون تصريحاته بالتأكيد على أن جميع لاعبي إسبانيا يدخلون المباراة النهائية بثقة كبيرة، مع قناعة تامة بقدرتهم على تجاوز العقبات والتتويج بكأس العالم للمرة الثانية في تاريخ المنتخب.