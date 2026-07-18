تشكيل منتخب فرنسا المتوقع أمام انجلترا في كأس العالم

استقر ديدييه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا على ملامح التشكيل لماجهة انجلترا صباح يوم الأحد في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العالم 2026

ومن المتوقع ان يخوض منتخب فرنسا أمام إنجلترا بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مايك ماينان.

خط الدفاع: لوكاس هيرنانديز، ماكسينس لاكروا، إبراهيما كوناتي، مالو جوستو.

خط الوسط: نغولو كانتي، وارن زاير إيمري.

خط الوسط الهجومي: كيليان مبابي، ريان شرقي، ماغنيس أكليوش.

خط الهجوم: جان فيليب ماتيت

وتنطلق مباراة فرنسا وإنجلترا في تمام الساعة 12 منتصف ليل يوم السبت (صباح الأحد) بتوقيت القاهرة والسعودية

وتذاع المباراة عبر قناتي BEIN SPORTS MAX 1، وBEIN SPORTS MAX 2 بتعليق خليل البوشي وجواد بده.