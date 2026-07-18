من الأسمدة إلى التصدير.. أبرز إنجازات وزارة الزراعة خلال أسبوع

نشر المركز الإعلامي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا تضمن أبرز جهود الوزارة خلال الأسبوع الماضي في تنفيذ استراتيجية الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة، في الفترة من 10 وحتى 16 يوليو الجاري



شهدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي نشاطا مكثفا على مدار الأسبوع المضي عكس توجها واضحا نحو دعم الأمن الغذائي، وتعزيز الإنتاج الزراعي والحيواني، إلى جانب توسيع قاعدة الشراكات الدولية، ورفع كفاءة منظومة الخدمات المقدمة للمزارعين.



وشملت التحركات، الجولات الميدانية التي قام بها وزير الزراعة، علاء فاروق، برفقة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي والتي شملت عددا من المشروعات الإنتاجية بمحافظتي الجيزة والبحيرة. وتضمنت الجولة تفقد مزرعة العمار لتنمية الثروة الحيوانية، لمتابعة أحدث نظم التربية والإنتاج، إلى جانب زيارة مزارع ومحطات شركة بلكو بمدينة السادات، في إطار دعم سلاسل الإمداد وتعزيز فرص التصدير الزراعي.

كما شملت الجولة تفقد محطة الإنتاج الحيواني وتصنيع الألبان بطريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي، في خطوة تعكس الاهتمام بتكامل حلقات الإنتاج.

على الصعيد العربي والدولي، شارك وزير الزراعة في اجتماعات المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد)، مؤكدا أن تحقيق الأمن الغذائي العربي لم يعد خيارا بل ضرورة استراتيجية في ظل التحديات العالمية. كما شهد الأسبوع تحركات دولية نشطة، تضمنت المشاركة في مؤتمر شيجياتشوانغ بالصين لتعزيز التعاون الزراعي، واستقبال وفد فني سعودي لتبادل الخبرات، إلى جانب إطلاق برنامج بالتعاون مع الوكالة اليابانية "جايكا" لدعم الزراعة الموجهة نحو السوق.

وفيما يتعلق بمنظومة الأسمدة، تابعت الوزارة بشكل يومي عمل غرف العمليات لضمان استقرار التوزيع، مع التشديد على صرف الأسمدة من خلال كارت الفلاح فقط، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه. كما أطلقت برنامجا تدريبيا مكثفا لمسؤولي الكارت لتذليل أي عقبات تواجه المزارعين.



وسجلت الصادرات الزراعية المصرية أداء قويا، حيث تجاوزت 5.8 مليون طن، مدفوعة بفتح أسواق جديدة وزيادة الطلب العالمي على المنتجات المصرية. وفي هذا الإطار، تم فحص أكثر من مليون طن بطاطس مخصصة للتصدير، بالإضافة إلى 68 ألف طن تقاوي استعدادًا للموسم الجديد.



وفي مجال الرقابة، كثفت الوزارة حملاتها على مصانع الأسمدة والمبيدات، حيث تم ضبط عدد من المخالفات المرتبطة بمنتجات مجهولة المصدر، في إطار الحفاظ على جودة مستلزمات الإنتاج. كما تم تحليل واختبار أكثر من 37 ألف عينة للتأكد من خلوها من متبقيات المبيدات حتى نهاية يونيو الماضي.



أما في قطاع الثروة الحيوانية، فقد تم المرور على 289 منشأة بيطرية لضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية وسلامة الإنتاج، بما يساهم في حماية الثروة الحيوانية وتعزيز جودة المنتجات.

وفي إطار دعم التنمية الريفية، عقدت الوزارة اجتماعًا موسعًا بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، لمتابعة تنفيذ مبادرة القرية المنتجة، بمشاركة وزارات التنمية المحلية والصناعة، بهدف تعظيم الاستفادة من الموارد المحلية وخلق فرص عمل مستدامة.



كما أولت الوزارة اهتماما بتأهيل الكوادر الشابة، من خلال إطلاق مدارس أجرو للتكنولوجيا التطبيقية في 8 محافظات، لإعداد جيل جديد من الفنيين المؤهلين لسوق العمل الزراعي.



وفي سياق التحول نحو الزراعة المستدامة، خرجت ورشة البصمة الكربونية بـ10 توصيات مهمة تستهدف تقليل الانبعاثات وتعزيز كفاءة استخدام الموارد.