محمد مولا يحتفل بزفافه وأحمد بهاء يحيي الفرح

احتفل الفنان والبلوجر محمد مولا بحفل زفافه أمس وذلك على فتاة من خارج الوسط الفني ووقد حضر الحفل مجموعة من الفنانين وأحياه الفنان أحمد بهاء.

حفل زفاف محمد مولا

وشهد الحفل عدد من الفقرات حيث قام العروسين بالرقص على الدبكة اللبنانية ومن بين النجوم الذين حضروا الفنان عبد الرحمن محمد، ووليد المغازي وخالد جواد، ومروان المسلماني.

أعمال الفنان محمد مولا

قدم الفنان محمد مولا عدد من الأعمال الفنية ولعل من أبرزها الكبير أوى الجزء السادس، كما شارك في مسلسل في بيتنا روبوت عام 2021، وفيلم عروستي عام 2021، ومسلسل أنا وهي عام 2022.