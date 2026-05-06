بعد مسلسل «الفرنساوي».. أحمد بهاء يُطلق أغنية «إنتي فين» مع نغم صالح | شاهد

طرح الفنان أحمد بهاء أحدث أعماله الغنائية بعنوان "إنتي فين"، في أول دويتو يجمعه بالمطربة نغم صالح، في تجربة موسيقية جديدة يخوضان خلالها تقديم لون الأمابيانو بروح مصرية معاصرة.

وتأتي الأغنية ضمن إصدارات ألبوم بوب الجديد، الذي يعمل من خلاله على إعادة اكتشاف هويته الفنية، عبر استكشاف مسارات موسيقية تجريبية مختلفة، بعيدًا عن تجربته ومشواره الغنائي الناجح مع فرقة شارموفرز.

وتُعد "إنتي فين" واحدة من أبرز محطات الألبوم، حيث يمزج بوب بين إيقاعات الأمابيانو القادمة من جنوب أفريقيا، وأسلوبه الغنائي الذي يجمع بين طاقة الراب وروح المهرجانات، مقدمًا توليفة موسيقية حديثة تحمل طابعًا خاصًا.

ويظهر في العمل أيضًا حضور صوت نغم صالح، التي تضيف بُعدًا مختلفًا للأغنية بأسلوبها الذي يمزج بين الطرب الشرقي والغناء الفلكلوري، ما يخلق حالة متوازنة بين الإيقاع العصري والجذور الشعبية.

ويواصل بهاء من خلال الألبوم تقديم سلسلة من الأعمال المتنوعة، بعد نجاح عدد من أغانيه الأخيرة صمن إصدارت ألبومه المنفرذ الأول، من بينها "سهران بالليل" بالتعاون مع ليجاسي، إلى جانب "هلل" و"كله بيقلدك"، والتي عكست تنوعه في اختيار الأنماط الموسيقية.

وتعتمد الأغنية على بناء موسيقي يبدأ بهدوء قبل أن يتصاعد تدريجيًا، مع حضور واضح لإيقاعات الأمابيانو في التوزيع، إلى جانب كلمات تحمل طابعًا مصريًا بسيطًا وقريبًا من الجمهور.

بالتزامن مع نشاطه الموسيقي، يواصل أحمد بهاء حضوره في مجال التمثيل، حيث يشارك حاليًا في بطولة مسلسل "الفرنساوي" مع النجم عمرو يوسف، وذلك بعد ظهوره السينمائي في فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" بمشاركة النجم عصام عمر.