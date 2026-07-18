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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

في ذكرى أبو الفتوح عمارة .. اكتشفه يوسف شاهين وحصل على الدكتوراه

أبو الفتوح عمارة
أبو الفتوح عمارة
سعيد فراج

يوافق اليوم السبت 18 يوليو، ذكرى رحيل الفنان أبو الفتوح عمارة، الذي يُعتبر واحدًا من أبرز وجوه الكومبارس في السينما المصرية، واشتهر بلقب "أبو القمصان"، حيث شارك في عدد كبير من الأعمال الفنية التي حازت إعجاب الجمهور.

وُلد أبو الفتوح عمارة عام 1931 في محافظة الشرقية، وقدم خلال مشواره الفني ما يقرب من 200 عمل تنوعت بين السينما والمسرح والإذاعة والتليفزيون، كما أنه شقيق الفنانة فاطمة عمارة.

مشوار أبو الفتوح عمارة 

تخرج عمارة في المعهد العالي للفنون المسرحية، وبدأ مسيرته الفنية في الستينات من خلال مشاركته في عروض فرقة عبد الرحمن الخميسي المسرحية، ومنها مسرحية "عزبة بنايوتي"، ثم قدم أعمالًا أخرى مثل "روض الفرج" و"البريمة" مع فرقة المسرح الحديث.

وعلى صعيد الدراما التليفزيونية، شارك في عدد من المسلسلات الشهيرة، من أبرزها "البخيل وأنا" مع الراحل فريد شوقي، و"يوميات ونيس" مع محمد صبحي، إلى جانب "أبوالعلا 90" و"الصبار" و"حلم الجنوبي".

كما ظهر في العديد من الأفلام الناجحة، من بينها "قضية عم أحمد"، و"ناصر 56"، و"المواطن مصري"، و"الأراجوز".

أبو الفتوح عمارة كان عاشقا للفن ، لذلك فقد سافر الي روسيا من أجل الحصول علي الدكتوراه في الاخراج ، ورغم ذلك ظل يقدم ادوار ثانوية على الشاشة .

أبو الفتوح عمارة ويوسف شاهين

وكان المخرج يوسف شاهين قد لاحظ موهبته، فرشحه لدور مهم في فيلم "العصفور"، رغم ظهوره في مشهد قصير لا يتجاوز دقيقة واحدة.

وارتبط اسمه بشخصية "عم أحمد" في فيلم "قضية عم أحمد" مع فريد شوقي، حيث جسد دور العامل البسيط الذي تسبب نسيانه لسيجارة مشتعلة فوق مواد قابلة للاشتعال في انفجار المستودع.

وفاة أبو الفتوح عمارة

ورحل أبو الفتوح عمارة عن عالمنا في 18 يوليو عام 1998، عن عمر 67 عامًا، تاركًا خلفه رصيدًا فنيًا كبيرًا ومتنوعًا.

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