بعد سنوات من الانفصال.. أريانا غراندي تعيد إحياء قصة حبها مع ريكي ألفاريز

عادت النجمة العالمية أريانا غراندي لتتصدر عناوين الأخبار، بعدما كشفت تقارير أجنبية عن استئناف علاقتها العاطفية بحبيبها السابق ريكي ألفاريز، في خطوة أعادت إلى الأذهان قصة الحب التي جمعتهما قبل سنوات، وأثارت حالة واسعة من الجدل والتفاعل بين جمهورها حول العالم.

وجاءت الأنباء بعد فترة من التكهنات التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن تؤكد تقارير إعلامية أن الثنائي قرر منح علاقتهما فرصة جديدة، لكن هذه المرة بعيدًا عن الأضواء وبخطوات هادئة، مع التركيز على بناء علاقة أكثر نضجًا واستقرارًا من التجربة السابقة.

وبحسب المصادر، فإن أريانا وريكي لا يرغبان في التسرع أو لفت الأنظار إلى تفاصيل حياتهما الخاصة، ويفضلان أن تسير العلاقة بشكل طبيعي بعيدًا عن الضغوط الإعلامية، خاصة بعد مرور سنوات طويلة على انفصالهما الأول.

وزادت أريانا من قوة الشائعات خلال إحدى حفلات جولتها الغنائية Eternal Sunshine في مدينة بروكلين، عندما فاجأت الجمهور بتغيير كلمات أغنيتها الشهيرة Thank U, Next، في خطوة اعتبرها كثيرون رسالة واضحة بشأن حياتها العاطفية.

فبدلًا من غناء المقطع المعروف: "Wrote some songs about Ricky / Now I listen and laugh"، استبدلت الكلمات إلى: "Wrote some songs about Ricky / We always find our way back"، وهو ما أثار تصفيقًا واسعًا داخل الحفل، وفتح باب التكهنات حول عودتها الرسمية إلى ريكي ألفاريز.

واعتبر عدد كبير من الحاضرين أن هذا التعديل لم يكن عفويًا، بل يحمل دلالة مباشرة على تجدد علاقتهما، خاصة مع تزامنه مع التقارير التي تحدثت عن عودتهما.

وتعود قصة حب أريانا غراندي وريكي ألفاريز إلى عام 2015، عندما كان يعمل راقصًا ضمن فريقها الاستعراضي، حيث تطورت العلاقة بينهما سريعًا واستمرت قرابة عام قبل أن يعلنا انفصالهما في عام 2016.

ورغم انتهاء العلاقة في ذلك الوقت، ظل التواصل قائمًا بينهما، وحافظا على علاقة صداقة قوية، إذ أكدت المصادر أن أريانا كانت ترى في ريكي شخصًا تثق به ويمنحها شعورًا بالأمان، ولم تكن بينهما أي خلافات أو مشاعر سلبية بعد الانفصال.

وأضافت المصادر أن التفاهم الكبير بينهما، إلى جانب حس الدعابة المشترك والطريقة العفوية التي يتعاملان بها مع الحياة، كانا من أبرز الأسباب التي ساعدت على إعادة التقارب بينهما، لتتحول الصداقة مجددًا إلى علاقة عاطفية، وسط ترقب كبير من جمهور النجمة العالمية لمعرفة ما إذا كانت هذه المرة ستقود إلى ارتباط أكثر استقرارًا.