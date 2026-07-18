أخبار السيارات| أرخص 5 عربيات في مصر.. نافيجيتور 2026 قصر لينكون المتحرك

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

رولز رويس فانتوم بتجهيزات عالية الفخامة.. صور

تعد رولز رويس واحدة من أعرق الشركات المتخصصة في صناعة السيارات الفاخرة على مستوى العالم، إذ تعود بداياتها إلى مطلع القرن العشرين عندما تأسست في المملكة المتحدة.

سعر ومواصفات BMW الفئة الأولى 2026 في السوق السعودي| صور

تواصل BMW تقديم الفئة الأولى 2026 ضمن فئة السيارات الهاتشباك المدمجة المطروحة في السوق السعودي، مع مجموعة من الخيارات تتضمن المنظومة الفنية والتحكم، بالإضافة إلى مظهر عصري.

أرخص 5 سيارات في السوق المصري.. الأخيرة بأقل سعر

يضم السوق المصري للسيارات الكثير من الطرازات المختلفة، والتي تتنوع من حيث التصميمات وبلد المنشأ والتجميع، إلى جانب تنوع الأسعار وهي نقطة محورية ضمن أركان المعادلة الشرائية.

فولكس فاجن ID. Cross 2026 تنطلق بتجهيزات كهربائية

تقدم فولكس فاجن ID. Cross 2026 نفسها كواحدة من أبرز السيارات الكهربائية ذات التصميم الرياضي على الساحة العالمية، حيث تجمع بين المظهر العصري والتقنيات الكهربائية الحديثة ضمن حزمة متكاملة من التجهيزات.

قصر لينكون المتحرك .. نافيجيتور 2026 فخامة غير تقليدية

تبدو لينكون نافيجيتور 2026 أقرب إلى قصر متحرك على العجلات، بفضل اعتمادها على مقصورة واسعة الحجم تجمع بين الرحابة والتجهيزات المتطورة وعناصر الراحة المصممة لتوفير تجربة قيادة مختلفة.

سوبارو كروس تريك 2027 تودع محركات البنزين.. وتقدم عالميًا بهذه الأسعار

كشفت سوبارو عن تحديثات طراز كروس تريك 2027 لتعزيز تواجدها عالميًا في سوق السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات المدمجة، حيث جاءت النسخة الجديدة بمجموعة من التعديلات التي تركز على رفع كفاءة الأداء وتعزيز مستوى التجهيزات، مع الحفاظ على الأسعار الأساسية دون تغييرات كبيرة.