فولكس فاجن جولف الهجين تظهر لأول مرة | شاهد

أعلنت شركة فولكس فاجن عن طرازها الجديد فولكس فاجن جولف الهجين، وتنتمي فاجن جولف لفئة السيارات الهاتشباك، وتجمع بين العملية والتقنيات الحديثة مع أداء متوازن، وتنافس العديد من الإصدارات من ضمنها، هوندا سيفيك وتويوتا كورولا .

فولكس فاجن جولف الهجين

أبعاد فولكس فاجن جولف الهجين

تأتى سيارة فولكس فاجن جولف الهجين بطول 4282 مم، وعرض 1789 مم، وارتفاع 1483 مم .

فولكس فاجن جولف الهجين

مواصفات فولكس فاجن جولف الهجين

زودت سيارة فولكس فاجن جولف الهجين بالعديد من المميزات من ضمنها، خطوط أنيقة، وبها مصابيح LED أمامية وخلفية مع لمسات رياضية، وبها تعمل باللمس مقاس 13 بوصة محسنة وسريعة الاستجابة، وبها عجلة قيادة بأزرار فعلية بعد استبدال اللمسية المزعجة، وبها مقاعد مريحة مع خيارات تعديل كهربائي وذاكرة حفظ الوضعيات، وبها مساحة خلفية جيدة للركاب .

محرك فولكس فاجن جولف الهجين

فولكس فاجن جولف الهجين

تحصل سيارة فولكس فاجن جولف الهجين علي قوتها من محرك سعة 2000 سي سي تيربو، بجانب نظام هايبرد خفيف، وبها قوة 245 حصان، وعزم دوران 370 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 5.9 ثانية، وتصل سرعتها القصوي إلي 250 كم/ساعة .

سعر فولكس فاجن جولف الهجين

فولكس فاجن جولف الهجين

تباع سيارة فولكس فاجن جولف الهجين في سوق السيارات السعودي بسعر 190 ألف ريال سعودي .

تاريخ شركة فولكس فاجن في صناعة السيارات

تأسست مجموعة فولكس فاجن في عام 1937 في ألمانيا بهدف إنتاج "سيارة الشعب"، وانطلقت شهرتها العالمية بفضل سيارة فولكس فاجن بيتل (الخنفساء)، وفي عام 1974، أطلقت طراز فولكس فاجن جولف، لتصبح واحدة من أكثر السيارات مبيعاً في التاريخ.

فولكس فاجن جولف الهجين

وتطورت الشركة لاحقاً لتصبح إمبراطورية سيارات ضخمة، وتوسعت مظلتها لتضم علامات تجارية عريقة تشمل أودي، لامبورجيني، وبورشه، وتصدرت قائمة أكبر مصنعي السيارات في العالم من حيث المبيعات .