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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

رئيس قطاع المعاهد يوجه الشكر للإمام الأكبر والمشاركين في إنجاح امتحانات الثانوية الأزهرية

امتحانات الثانوية الأزهرية
امتحانات الثانوية الأزهرية
محمد شحتة
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

توجه الدكتور أحمد الشرقاوي، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، بخالص الشكر والتقدير إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على دعمه ورعايته لأعمال امتحانات الدور الأول للشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2025/2026، كما أعرب رئيس قطاع المعاهد الأزهرية عن شكره وتقديره للشيخ أيمن عبد الغني، وكيل الأزهر، على دعمه وتوجيهه المباشر، فضلا عن جولاته الميدانية للاطمئنان على حسن سير الامتحانات.

كما خص بالشكر المحافظين في مختلف محافظات الجمهورية، لحرصهم على المتابعة المستمرة للجان الامتحانات، والتنسيق مع المناطق الأزهرية لتقديم أوجه الدعم، بما أسهم في توفير المناخ المناسب لأبنائنا الطلاب طوال فترة الامتحانات.

امتحانات الثانوية الأزهرية

وتقدم رئيس قطاع المعاهد بخالص الشكر والتقدير إلى جميع القائمين على أعمال امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، وفي مقدمتهم رؤساء الإدارات المركزية بالقطاع ورؤساء المناطق، ورؤساء اللجان، ومساعدوهم، والملاحظون، وأعضاء غرف العمليات المركزية والفرعية، والفرق الطبية، ومتابعو اللجان من مختلف قطاعات الأزهر الشريف، والعاملين بالخدمات المعاونة، وكل من أسهم بجهد مخلص في إنجاح أعمال الامتحانات.

كما وجه رئيس قطاع المعاهد الشكر إلى وزارة الداخلية على ما قدمته من دعم في تأمين مقار اللجان وخطوط سير نقل أوراق الأسئلة والإجابة، على نحو أسهم في خروج الامتحانات بالصورة اللائقة التي تعكس التعاون المثمر بين مؤسسات الدولة.

كما ثمن رئيس القطاع الصورة المشرفة التي قدمها طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية من انضباط طوال فترة الامتحانات، متمنيا لهم دوام التوفيق والتقدم.

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