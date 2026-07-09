تانك 300 إل موديل 2027 تظهر لأول مرة

كشفت شركة تانك عن طرازها الجديد تانك 300 إل موديل 2027 ، وتنتمي 300 إل لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتظهر بتصميم عصري وجذاب، وحصلت على شبك أمامي أسود بتصميم جديد يحمل كتابة TANK، مع مصابيح أمامية دائرية محسنة تضم إشارات الانعطاف.

تانك 300 إل موديل 2027

أبعاد تانك 300 إل موديل 2027

تأتى سيارة تانك 300 إل موديل 2027 في سوق السيارات بطول 4886 مم، وعرض 1984 مم، وارتفاع 1927 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 3010 مم .

مواصفات تانك 300 إل موديل 2027

تانك 300 إل موديل 2027

زودت سيارة تانك 300 إل موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، لوحة عدادات رقمية مقاس 12.3 بوصه، وبها شاشة وسطية عائمة مقاس 15.6 بوصه بدقة 2.5K، وبها تعمل بنظام Coffee OS 3 AI، وبها نظام نموذج الأوامر الصوتية Coffee GPT، وخيارات اتصال متعددة، وبها مقاعد أمامية بتعديلات كهربائية واسعة بواقع 12 وضعية لمقعد السائق، و10 وضعيات لمقعد الراكب، وبها تدفئة وتهوية وذاكرة ووظيفة تدليك من 8 نقاط.

تانك 300 إل موديل 2027

بالاضافة إلي ان سيارة تانك 300 إل موديل 2027 بها، مقاعد خلفية بمساند قابلة للتعديل بين 25 و 33 درجة، وبها 27 مستشعر إدراك، وبها مستشعر ليدار واحد لدعم نظام NOA في مختلف السيناريوهات، إلى جانب وضع الحراسة Sentry Mode، كما يتوفر نظام Coffee Night Vision 2.0 .

محرك تانك 300 إل موديل 2027

تانك 300 إل موديل 2027

تحصل سيارة تانك 300 إل موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 2000 سي سي تيربو، وبها قوة 241 حصان، وبها محرك كهربائي، وبها بطارية سعة 37.1 كيلوواط/ساعة مع نظام دفع رباعي جزئي بتحكم إلكتروني، ويمكنها قطع مدي يصل إلي 105 كم/ساعة ومدى إجمالي يصل إلى 913 كم، وتتسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة خلال 6.1 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

تاريخ شركة تانك في صناعة السيارات

تانك 300 إل موديل 2027

بدأت الحكاية في منتصف عام 2016 ضمن أبحاث مجموعة "جريت وول"، لتظهر أول سيارة تحمل اسم تانك باسم "تانك 300" تحت مظلة علامة "واي" (WEY) الفاخرة في ديسمبر 2020.

وفي عام 2021 أعلنت "جريت وول موتورز" تحويل "تانك" إلى علامة تجارية مستقلة متخصصة حصرياً في سيارات الدفع الرباعي الفاخرة.