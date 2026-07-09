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التعليم تنفي تداول أسئلة الفيزياء والتاريخ قبل توزيعها بلجان امتحانات الثانوية العامة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التعليم تنفي تداول أسئلة الفيزياء والتاريخ قبل توزيعها بلجان امتحانات الثانوية العامة

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، صحة مزاعم جروبات الغش على تليجرام بشأن نشر امتحان الفيزياء ثانوية عامة 2026 لطلاب علمي و امتحان التاريخ ثانوية عامة 2026 لطلاب أدبي قبل توزيعهما بلجان الثانوية العامة اليوم

شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أنه من المستحيل خروج أي من امتحانات الثانوية العامة 2026 لأي شخص في مصر قبل توزيعه بلجان امتحانات الثانوية العامة 2026 ، مؤكدة أن جميع مراحل العمل الخاصة بـ امتحانات الثانوية العامة 2026 مؤمنة بالكامل، بدءًا من طباعة الأسئلة، مرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع كراسات الامتحان، ثم لجان السير، وصولًا إلى لجان النظام والمراقبة، بما يضمن سلامة الإجراءات وسرية الامتحانات.

ويحرص خالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية للامتحانات ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، قبل بدء كل امتحان من امتحانات الثانوية العامة 2026 على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية


 

جدير بالذكر أنه بحسب جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 ، يؤدي طلاب الثانوية العامة بنظاميها الجديد والقديم اليوم الخميس الموافق 9 يوليو 2026 ، امتحان الفيزياء ثانوية عامة 2026 للشعبة العلمية، وامتحان التاريخ ثانوية عامة 2026 للشعبة الأدبية، بينما يؤدي طلاب مدارس (المكفوفين) الامتحان في مادة الجغرافيا (ورقة ثانية).

وكانت قد انتشرت على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، منشورات مثيرة للجدل تزعم صدور تصريحات من مستشار مادة الفيزياء بوزارة التربية والتعليم يتوعد بأصعب امتحان فيزياء في تاريخ الثانوية العامة قائلا : ( وضعت امتحان الفيزياء في نفس مستوى امتحان الكيمياء او اصعب ويحتاج لطالب متفوق)

ومن جانبها نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، صحة هذه المنشورات المتداولة ، مؤكدة أن مستشار مادة الفيزياء لم يصدر أي تصريحات بشأن امتحان الفيزياء ثانوية عامة 2026 المقرر آداؤه الخميس القادم

وحذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، من الانسياق وراء أي منشورات مزيفة تحاول اثارة الجدل قبل كل امتحان من امتحانات الثانوية العامة 2026 

وزارة التربية والتعليم التعليم التعليم الفني امتحان الفيزياء ثانوية عامة 2026

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