مودريتش يفتح النار على تحكيم مباراة مصر والأرجنتين: ما حدث كان كارثة

أعرب النجم الكرواتي لوكا مودريتش عن استيائه من القرارات التحكيمية التي شهدتها مباراة منتخب مصر والأرجنتين في دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، مؤكدًا أن ما حدث خلال اللقاء كان غير معتاد بالنسبة له للحديث عنه.

وقال لوكا مودريتش في تصريحات متداولة: "ركلة الجزاء لم تكن صحيحة، وهدف أُلغي لمصر، وركلة جزاء في هدف الأرجنتين الثالث على نفس طريقة إلغاء الهدف الثاني لمصر. لست معتادًا على الحديث عن التحكيم، لكن ما حدث في لقاء مصر والأرجنتين كان كارثة بكل المقاييس."

وخسر منتخب مصر أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2 على ملعب مرسيدس بنز بمدينة أتلانتا الأمريكية، ضمن منافسات دور الـ16 من كأس العالم 2026.

وتجاوزت أحداث المباراة النتيجة النهائية، بعدما تصدرت القرارات التحكيمية للحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسير المشهد، وسط موجة واسعة من الجدل والانتقادات بسبب بعض الحالات التي شهدت تدخل تقنية الفيديو (VAR).

وأثارت قرارات الحكم جدلًا كبيرًا بين أساطير كرة القدم وخبراء التحكيم، الذين تحدثوا عن وجود أخطاء مؤثرة خلال اللقاء، معتبرين أن بعض القرارات لعبت دورًا في تغيير مسار المباراة ومنحت المنتخب الأرجنتيني بطاقة التأهل على حساب "الفراعنة".

وتحولت مواجهة مصر والأرجنتين إلى واحدة من أكثر مباريات كأس العالم 2026 إثارة للجدل، بعدما تصدرت الحالات التحكيمية وتقنية الفيديو عناوين وسائل الإعلام والمنصات الرياضية العالمية، في الوقت الذي حظي فيه المنتخب المصري بإشادة واسعة بعد الأداء القوي الذي قدمه رغم الخروج من البطولة.