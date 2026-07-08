قيادي ديمقراطي بارز: إسرائيل تواجه أزمة في الولايات المتحدة

قال رام عمانوئيل، القيادي البارز في الحزب الديمقراطي الأمريكي والمرشح المحتمل لخوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2028، إن إسرائيل لم تعد تواجه أزمة داخل الحزب الديمقراطي فحسب، وإنما باتت تواجه أزمة أوسع في الولايات المتحدة، مُحملًا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مسئولية تراجع مكانة إسرائيل على الساحة الدولية.

ونقلت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية عن القيادي اليهودي البارز في الحزب الديمقراطي قوله، في مقابلة معها، إن "إسرائيل ليست لديها مشكلة داخل الحزب الديمقراطي، بل لديها مشكلة في أمريكا".

واستند عمانوئيل إلى استطلاع رأي حديث أظهر أن اليهود الأمريكيين ينظرون بإيجابية أكبر إلى عمدة مدينة نيويورك زهران ممداني، المعروف بانتقاداته لإسرائيل، مقارنة برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأضاف أن الطريقة التي أدار بها نتنياهو ملفات الأمن القومي الإسرائيلي "قادت إسرائيل إلى طريق مسدود، ووضعت التحالف الأمريكي الإسرائيلي عند نقطة تحول حاسمة".

وقال عمانوئيل إن "إسرائيل أصبحت اليوم دولة منبوذة؛ فقد خسرت الولايات المتحدة، وخسرت أوروبا"، معتبرًا أنها فقدت كذلك أسواقًا اقتصادية مهمة وداعمها السياسي الرئيسي.

وانتقد أيضًا قرار إسرائيل الاعتراف بجمهورية أرض الصومال الانفصالية (صوماليلاند)، قائلًا إن هذه الخطوة أثارت ردود فعل وانتقادات دولية.