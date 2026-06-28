رقم قياسي جديد .. «مودريتش» أكبر لاعب يصنع هدفًا في تاريخ المونديال

حفر النجم الكرواتي لوكا مودريتش اسمه في تاريخ بطولة كأس العالم، بعد ما أصبح أكبر لاعب يصنع هدفًا في تاريخ المونديال، بعمر 40 عامًا و292 يومًا، خلال مشاركة منتخب بلاده في نسخة 2026.

وجاء الإنجاز التاريخي بعد ما صنع مودريتش الهدف الثاني لمنتخب كرواتيا أمام غانا، في المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، ليكسر الرقم القياسي السابق ويؤكد استمرار تألقه رغم تقدمه في العمر.

وحقق المنتخب الكرواتي فوزًا مهمًا على نظيره الغاني بنتيجة 2-1، ليحجز بطاقة التأهل إلى دور الـ32، بعدما أنهى دور المجموعات في المركز الثاني.

وافتتح سوتشيتش التسجيل لصالح كرواتيا، قبل أن ينجح المنتخب الغاني في إدراك التعادل، لتظل المباراة مفتوحة حتى الشوط الثاني.

وفي الوقت الحاسم، نفذ مودريتش ركلة ركنية متقنة حولها البديل نيكولا فلاشيتش برأسية إلى الشباك، ليمنح كرواتيا هدف الفوز والتأهل، ويكتب قائد المنتخب الكرواتي إنجازًا تاريخيًا جديدًا في سجل مشاركاته بكأس العالم.